Видеофакт: Предложение руки и сердца на Марше мира закончилось свадьбой 4 1.12.2020, 10:44

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Один из самых атмосферных праздников 2020 года.

Помните предложение руки, сделанное 30 августа на Марше мира и независимости на перекрестке возле Стелы?

Молодые люди Илья и Таня уже сыграли свадьбу на этих выходных, несмотря на все сложности данного времени, сообщает «Белсат».

«Без всякого преувеличения могу сказать, что это был один из самых атмосферных праздников 2020 года, на котором каждый мог почувствовать аромат свободы» – написал на своей странице ведущий свадьбы.

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