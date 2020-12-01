Кто сливает переговоры членов ОПГ Лукашенко?8
- 1.12.2020, 11:14
- 6,111
Белорусы высказали свое мнение.
В последние недели в сети появились сразу несколько аудиозаписей телефонных разговоров высокопоставленных белорусских чиновников и их окружения. Вчера поздно вечером появился третий, с голосами, похожими на пресс-секретаря правителя Натальи Эйсмонт и личного помощника Лукашенко Николая Латышенка.
По данным на 9:00 1 декабря, большинство подписчиков телеграм-канала «Наша Нива» (согласно опросу около 60%) считают, что видео сливает «кто-то из белорусских спецслужб».
19% прошедших опрос полагают, что такую информацию могут выкладывать «русские». Еще 10% думают, что сделать подобное под силу только какому-то талантливому человеку, проще говоря, хакеру.