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Украина поднялась на четвертое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19

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  • 1.12.2020, 12:12
  • 2,770
Украина поднялась на четвертое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19
Фото: ТАСС

Впереди только Италия, Германия и Великобритания.

Как стало известно сайту Charter97.org, Украина поднялась на четвертое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране зафиксировали 9946 новых случаев заражения.

Украина обошла Польшу, Испанию, Швейцарию. Всего же в Европе за это время подтвердили около 125 тысяч заражений.

Опередили Украину только Италия, Германия и Великобритания. Отметим, что в этих странах наблюдается уменьшение новых случаев заболевания.

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