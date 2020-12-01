Украина поднялась на четвертое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 5 1.12.2020, 12:12

2,770

Фото: ТАСС

Впереди только Италия, Германия и Великобритания.

Как стало известно сайту Charter97.org, Украина поднялась на четвертое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране зафиксировали 9946 новых случаев заражения.

Украина обошла Польшу, Испанию, Швейцарию. Всего же в Европе за это время подтвердили около 125 тысяч заражений.

Опередили Украину только Италия, Германия и Великобритания. Отметим, что в этих странах наблюдается уменьшение новых случаев заболевания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».