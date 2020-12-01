Борис Желиба: Усилия Нацбанка по сохранению курса рубля пошли прахом 11 1.12.2020, 12:19

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Борис Желиба

В Беларуси набирает обороты девальвация.

История появления и становления белорусского рубля как национальной денежной единицы суверенной Беларуси характеризовалась в основном двузначной инфляцией. За редким исключением в отдельные годы Беларусь занимала первое место по уровню инфляции среди стран СНГ. Параллельно наш рубль испытывал и девальвационные шоки: в начале 2009 года официальная девальвация к доллару на 20,5 процента и на 30 процентов за год, в 2011-м катастрофическая девальвация в 2,8 раза и двукратная инфляция, в 2015-м «зайчик» обесценился к доллару на 56%. Ни одна страна СНГ так не «провалила» свою национальную денежную единицу, как это сумели сделать денежные власти Беларуси, пишет в статье для «Народной воли» доктор экономических наук Борис Желиба.

И только с приходом в Нацбанк команды его председателя Павла Каллаура в конце 2014 года началось оздоровление белорусского рубля. Уровень его инфляции снижался до исторического минимума менее 5% в годовом измерении, осуществлялась дедолларизация экономики. Валютные вкладчики среди населения, доля вкладов которых в банковской системе достигала трех четвертей всех депозитов, «пошли в рубль». В результате доля валюты в денежном обращении страны, достигавшая 60%, стала снижаться. Однако с наступлением августа 2020 года все эти усилия Нацбанка пошли прахом.

Девальвация на фоне «коронакризиса» белорусского рубля к доллару на 25,2% в марте текущего года, затем опять на 26,3% в августе на фоне политического кризиса, спровоцированного фальсификацией результатов выборов, вызвала ажиотажный спрос на иностранную валюту и отток рублевых да и валютных вкладов из банковской системы. На 1 ноября по сравнению с началом года объем рублевых депозитов сократился на 589 млн рублей, а объем валютных вкладов и того пуще – упал на 1 миллиард 476 млн долларов. Самое интенсивное бегство вкладчиков из банковской системы как раз было отмечено в августе после выборов. Обесценение рубля к доллару более чем на 25% перечеркнуло самые высокие доходы рублевых вкладчиков на так называемых безотзывных вкладах, на которые люди повелись в очередной раз. Достаточно было просто хранить валюту под подушкой.

Помимо срочных вкладов продолжали сокращаться и так называемые переводные депозиты. Это остатки денежных средств на расчетных счетах предприятий, на зарплатных карт-счетах населения, что говорит об общем ухудшении состояния белорусской экономики. Так, с начала года переводные рублевые депозиты уменьшились на 299 млн рублей, валютные – на 155 млн долларов.

Если бы не введение в банковскую практику безотзывных депозитов, что во многом позволило сохранить в банковской системе 4,5 млрд рублей и 4,7 млрд инвалюты в долларовом эквиваленте, банки остались бы совсем без ресурсов для кредитования экономики.

Чтобы как-то исправить положение и не остаться совсем без кредитных ресурсов, банки стали резко повышать депозитные ставки на срочные вклады. Средняя ставка по новым валютным депозитам на срок до года возросла с 2 до 3 раз и достигла 1,02% годовых, а на срок свыше года увеличилась примерно в 1,5 раза до 1,81%. Можно найти валютные ставки и под 2,5%. Однако они остаются чрезвычайно низкими для белорусской экономики, чтобы вернуть в банки сбежавших валютных вкладчиков. Такие ставки характерны для банков развитых экономик, где низкая инфляция. Интенсивно повышаются и ставки по рублевым вкладам – до 18–20% годовых и более. Это в 2–2,5 раза выше, чем год назад. Причем наибольшими ставками банки заманивают население на краткосрочные вклады на три месяца, понимая, что сегодня стимулировать вкладчика отдать деньги на более длительные сроки мало реально.

И чего только не придумывают менеджеры банков, чтобы заманить, вернуть вкладчиков! «Беларусбанк» до конца года предлагает физлицам разместить депозит и получить сниженные ставки по кредитам, «Белинвестбанк» просто раздает мобильные телефоны тем вкладчикам, которые переоформят на другой срок крупный вклад. Однако доверие к банковской системе в частности и к государственным институтам вообще у общества подорвано, видимо, надолго, если – при этой власти – не окончательно.

Хотя восстанавливать это доверие власти и не пытаются. Идет показательная накачка госпредприятий директивными кредитами, чем больше таких кредитов, которые оформляются указами под грифом «Для служебного пользования», тем хуже для частного бизнеса. Чем больше бюджетных денег идет силовым ведомствам, тем их меньше на инвестиции и социальные нужды.

Уже приостановлено сотрудничество Беларуси с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР, другими западными международными финансовыми институтами. На все наплевать. Сейчас у власти одна задача – спасти себя. Какая там экономика! Нет у частной компании профсоюзной ячейки ФПБ – ликвидировать, бастуете – уволить, отчислить. И не имеет значения вклад этого бизнеса в экономику и то, что протестующие – высококвалифицированные, а порой и уникальные спецы. Со всеми может быть, что угодно. Налицо стратегия власти спасти саму себя любой ценой.

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