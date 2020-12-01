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«Храбрецов все больше»: в Солигорске ширится стачечное движение

  • 1.12.2020, 12:54
  • 2,903
«Храбрецов все больше»: в Солигорске ширится стачечное движение
иллюстрационное фото ТАСС

К забастовке присоединяются работники разных предприятий.

Набирает обороты стачечное движение города Солигорска. К стачке присоединяются работники разных предприятий, сообщает Стачком ОАО «Беларуськалий».

1 декабря к общенациональной стачке присоединился водитель автогидроподъемника УСП «Трест «Реммонтажстрой» Сурма Юрий Алексеевич.

1 декабря поддержал требования Стачкома и вступил в стачку и электрослесарь ПУВРКТ рудника 3РУ ОАО «Беларуськалий» Жих Павел Вячеславович.

Храбрецов все больше!

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