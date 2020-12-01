Решающая стадия 5 1.12.2020, 13:12

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Фото: ТАСС

Десятки тысяч человек получат медали Героев Сопротивления.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал письмо читателя:

"Уверен, что все читатели Басты! бывали в таких психологически сложных ситуациях, - пишет читатель. - Декабрь 2020, видимо, будет как раз подобной ситуацией: самым сложным месяцем в плане веры в Революцию.

Это тот стандартный период, когда уходит вера в решение проблемы посредством волшебной палочки. В такие сложные моменты уходят дилеммы типа "может, да; а может, нет", "может, это норм; а, может, это норм". Уже многие дилеммы нации решены за последние месяцы. Сейчас решаются последние.

Если мы продержимся, придет ясность. Там, где было разрозненное множество, появится понимание единственно правильного действия.

Начинается преддверие заключительной стадии. И оно всегда требует самой большой уверенности.

Все те, кто успешно проходят эту стадию, в момент успешного завершения и далее больше никогда не почувствуют, что результат им достался незаслуженно. После проделанного подвига уходит легкомысленная радость.

Авторитет прошедших этот тяжелый путь людей не поддаётся сомнению в обществе. А понимание дальнейшей траектории действий нации - такое ясное, что дальнейшее развитие пойдет очень быстро. И никакая посторонняя сила не сможет вмешаться.

Каждый проходивший такие пути знает подобный период. В этом декабре, когда отчаяние вдруг охватит, напомните себе, что мы в преддверии заключительной стадии. В эту стадию входят только герои. Все герои вспомнят, что в этот период они усилием воли говорили себе "Я продержусь!".

Именно эта аккумулированная сила откроет нам дверь в Новую Беларусь.

Не сомневаюсь, что десятки тысяч людей получат медали Героев Сопротивления. После победы такие медали будут дороже золота: заслужить такие медали не смогут еще многие поколения. К счастью и лишь немного к сожалению, не будет шанса в будущем открыть в себе и проявить такую волю и уверенность - но рассказывайте историю победы над диктатурой своим детям и внукам.

Нас ждет заключительная стадия! Если мы продержимся! Жыве Беларусь!"

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