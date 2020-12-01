В армию Южной Кореи «призовут» роботов

В армию Южной Кореи «призовут» роботов2
- 1.12.2020, 13:26
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Боевые роботы будут выполнять задачи разного вида.
В Южной Корее в армию поставят на вооружение наземных колесных роботов MUGV. Их произведет компания Hyundai Rotem. Техника для Управление программ оборонных закупок Южной Кореи должна быть доставлена в течении полугода, пишет Obozrevatel со ссылкой на «Janes».
Отмечается, что боевые роботы будут выполнять задачи разного вида. Например, машины намерены использовать для разведки и перевозка боеприпасов с провизией для военных.
Робот MUGV передвигается на колесах 6×6. Масса машины 2 тонны, длинна 2,7 метра, ширина 1,7 метра и высота 0,9 метра. Кроме того, робот могут оснастить дистанционно управляемым боевым модулем с различным вооружением, включая пулемет калибра 5,56 миллиметра.
MUGV работает на электричестве и развивает скорость до 40 км/час по шоссе и до 10 километров в час по пересеченной местности. На скорости движения в 5 километров в час заряда аккумуляторов MUGV хватит на шесть часов хода.