Белорусским айтишникам и медикам стало проще получить работу в Польше 1.12.2020, 13:43

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Польские власти упростили процедуры для наших граждан, получивших гуманитарные визы.

Белорусские медработники и представители сферы IT смогут работать в Польше, не получая разрешения — власти упростили процедуры для наших граждан, получивших гуманитарные визы.

Польские власти понимают всю сложность общественно-политической ситуации в Беларуси и хотят создать условия для граждан, которые решать выехать из страны.

Так, сообщает «Польское радио», замминистра развития, труда и технологий Ивона Михалек отметила, что особо в Польше будут рады приезду медработников, которых в последнее время очень не хватает

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