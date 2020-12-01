закрыть
1 декабря 2020, вторник, 14:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусским айтишникам и медикам стало проще получить работу в Польше

  • 1.12.2020, 13:43
  • 1,485
Белорусским айтишникам и медикам стало проще получить работу в Польше

Польские власти упростили процедуры для наших граждан, получивших гуманитарные визы.

Белорусские медработники и представители сферы IT смогут работать в Польше, не получая разрешения — власти упростили процедуры для наших граждан, получивших гуманитарные визы.

Польские власти понимают всю сложность общественно-политической ситуации в Беларуси и хотят создать условия для граждан, которые решать выехать из страны.

Так, сообщает «Польское радио», замминистра развития, труда и технологий Ивона Михалек отметила, что особо в Польше будут рады приезду медработников, которых в последнее время очень не хватает

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский