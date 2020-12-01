Чистый убыток белорусских госпредприятий превысил 725 миллионов рублей 1 1.12.2020, 14:11

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Больше остальных «в минус» сработала Гродненская область.

Опубликованы сводные результаты работы государственных предприятий. Их выручка в январе-сентябре составила 99,95 млрд рублей. Чистый убыток при этом достиг 725,8 млн рублей. Предприятия госсектора Гродненской области получили 2,33 млрд рублей чистого убытка. Также с убытком в 189,8 млн рублей сработала Могилевская область. В остальных регионах была продемонстрирована чистая прибыль. Доля убыточных организаций в госсекторе в третьем квартале составила 14,7%, пишет belmarket.by.

Рентабельность продаж по итогам трех кварталов в среднем по госпредприятиям составила 6,9%.

Они просрочили долгов по кредитам и займам на 1,745 млрд рублей по состоянию на 1 октября, что составляет 74,5% просроченной задолженности по стране.

Всего в стране насчитывалось 3 191 предприятие государственной формы собственности или с доле госсобственности. На них было занято 1,243 млн человек, или 42,8% от занятых по стране.

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