США ударят санкциями по крупнейшей нефтебуровой компании Китая 1.12.2020, 14:15

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Дональд Трамп завершает президентский срок новый ударом Пекину.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации, Белый дом намерен ввести санкции против одной из крупнейших нефтяных компаний Китая CNOOC, пишет finanz.ru.

China National Offshore Oil Corp, главный в стране производитель глубоководных буровых работ, будет включен в санкционные списки вместе с еще тремя компаниями, которые, по мнению Вашингтона, контролируются военными КНР.

Компания, входящая в топ-3 китайского нефтяного сектора наряду с CNPC и CPC, которая рассматривалась как возможный инвестор для крупнейшего арктического проекта «Роснефти» «Восток Ойл», попадает под финансовые санкции, включающие запрет на привлечение финансирования.

Санкции нанесут «тяжелый удар» по CNOOC, поскольку компания вовлечена в совместные проекты с американской Exxon Mobil, а кроме того, использует американское оборудование, говорит аналитик SIA Energy Сенгик Тее.

Акции CNOOC рухнули на бирже Гонконга на 14% - максимально с обвала рынков в начале марта, а еврооблигации с погашением в 2029 году обвалились на 2%. В общей сложности у компании в обращении долг на 20 млрд долларов, а иностранным инвесторам принадлежит 16,5% ее капитала.

CNOOC попала под горячую руку Трампа, который спешит с санкциями в последние недели у власти, вероятно, из-за буровых работ в Южно-Китайском море, который в США рассматриваются как военное укрепление в регионе, говорит декан Института исследований энергетической политики КНР при Университете Сямыня Лин Босен.

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