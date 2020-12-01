Жители Сеницы провели акцию «0 промилле» 1.12.2020, 14:41

Фотофакт.

Жители Сеницы (Минская область) провели акцию солидарности «0 промилле», сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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