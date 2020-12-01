Хоккейные команды бойкотировали турнир Лукашенко? 6 1.12.2020, 14:41

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Фото: Getty Images

Отказались приехать даже россияне.

Сегодня стало известно о том, что Лукашенко отменил свой традиционный Рождественский турнир. Как утверждает Telegram-канал «Ник и Майк», причина вовсе не в эпидемии COVID-19.

«Отменить Рождественский турнир из-за коронавируса в стране, где есть только коронапсихоз – это эпик. По сведениям Ника, история проще. Просто никто не захотел ехать, тупо не набрали участников. Отказалась даже команда «ОАЭ». До последнего только Россия раздумывала, но слилась в итоге и она.

Что говорить, тут даже на покатушки с областями хоккеистов разыскивают днем с огнем. Итальянская забастовка работает и тут, а не только в администрации.

А они мечтают про настоящий ЧМ по хоккею. Успокойтесь уже, никто никуда никогда не приедет, пока Лукашенко не уйдет.

Ну, или хоккеистам нужно перестать подписывать «письмо в поддержку пыток» и прятаться, как кроты в шахту. То есть под лед. И помочь белорусам приблизить наступление всеобщего праздника. Тогда можно хоть два чемпионата на радостях провести.

Потому что денег на хоккей не будет все равно. Предприятия скоро не смогут платить зарплаты рабочим, а не то, что содержать хоккеи-футболы», — резюмирует Telegram-канал.

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