В декабре рубль будет только дешеветь 3 1.12.2020, 15:28

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Белорусы запасаются валютой.

Декабрь — не лучший месяц для рубля. Люди получают различные премии, надбавки или даже тринадцатую зарплату. Но не все эти деньги идут на подарки и покупку новогодней ёлки, часть попадает в обменники и давит на курс. Декабрь 2020-го не обещает ничего нового — доллар будет дорожать, сообщает udf.by.

Что он и сделал на первых торгах зимы. Кстати, падение рубля подстегнула дешевеющая нефть. Одним словом, классика жанра.

Теперь небольшой прогноз. Дело в том, что ослабление доллара по отношению к остальным валютам — рублю только на руку. Но, как все мы помним, доллар то дешевеет, то дорожает. И если американской валюте «взбредет в голову» подорожать в декабре — рублю придется совсем плохо.

1 декабря 2020 года Банк России установил на 2 декабря следующие курсы:

доллар вырос на 12,04 копейки, до 76,3203 RUB

евро подорожал на 10,59 копейки, до 91,3096 RUB

Эта ситуация отразилась и на белорусском рубле.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 декабря выглядят следующим образом:

курс доллара увеличился на 0,0032 (+0,12%), до 2,5905 белорусского рубля

евро вырос на 0,0013 (+0,04%), до 3,1000 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0004 (+0,01%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3986 белорусского рубля, за сотню

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