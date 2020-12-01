Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение их вакцины в ЕС 1.12.2020, 15:30

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Их препарат от коронавируса эффективен почти на 95%.

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech представили свою вакцину Covid-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам для условного одобрения, говорится в заявлении компаний во вторник. В случае одобрения препарат станет доступным в Европе до конца года.

Ранее компании подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Также это сделала компания Moderna.

Исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) приветствовал этот запрос как "еще одну ключевую веху" в своих усилиях по смягчению кризиса в области здравоохранения совместно с компанией BioNTech, передает DPA.

Их вакцина была признана эффективной против Covid-19 на 95 процентов в клинических испытаниях.

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