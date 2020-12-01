Нина Багинская - милиции: Бегайте сами от меня 5 1.12.2020, 15:37

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Нина Багинская на акции в Минске, 8 ноября 2020 года

Рассказ бесстрашной активистки.

Четыре месяца в Беларуси проходят массовые акции протеста: десятки, а то и сотни тысяч людей выходят на улицы, чтобы высказать свое несогласие с результатами президентских выборов и насилием со стороны силовиков в отношении участников протестов. На этих митингах в центре Минска, как ранее, так и сейчас, можно увидеть невысокую женщину, в руках у которой обязательно будет бело-красно-белый флаг. Она всегда защищает участников акций от задержаний и бесстрашно требует вернуть флаг, когда силовики вырывают его из рук. Это Нина Багинская. Для многих в Беларуси она стала символом протеста. В городе появляются муралы с ее изображением, фото Багинской в сентябре опубликовал итальянский журнал Vogue.

Нина Багинская на акции в Минске, 8 ноября 2020 года

С активисткой, которую на улицах узнают белорусы, встретился корреспондент «Настоящего Времени».

«Фактически я спонсор милиционеров, поэтому я их не боюсь: бегайте сами от меня. Я им так и говорю: убьете меня – кто же вам зарплату заплатит? Вы же 50% моей пенсии забираете, крадете».

Нина Багинская – одна из самых известных минских активисток. В свои 73 года она не пропускает ни одной акции протеста, на которые выходит с бело-красно-белым флагом. Почти всегда неугодный для властей флаг у пенсионерки забирают силовики. В очередной раз после акции она садится за машинку и шьет новый флаг, с которым пойдет на акцию. «Флаги… Особенно с 9 августа забрали восемь флагов. Это рекорд», – говорит активистка.

Нина Багинская из семьи минской интеллигенции: мама – учитель, отец работал инженером и отстраивал послевоенную белорусскую столицу. Сама Нина по специальности геолог, до пенсии работала в Институте геологии. У Багинской двое детей, внуки и правнук. В квартире много фотографий предков, сделанных еще в начале XX века.

«А вот это моя бабушка. Она меня воспитывала, так как отец был занят работой, мама так же – огородом, и, как говорят, свинок кормила, – рассказывает пенсионерка. – Я зато теперь не ем сало, считаю, что евреи правильно делают, сало есть вредно, особенно после 50».

На акции протеста Нина Багинская выходит с конца 80-х годов. Она беспокоится о молодежи и хочет для нее достойного будущего в своей стране. Задержаний и штрафов 73-летняя минчанка уже давно не боится и выходит даже на одиночные пикеты.

«Столько забирали. И в последний раз забирали меня, чтобы я не участвовала, и отпускали, и даже флаги отдавали. А тут после выборов Лукашенко уже начался фашизм – они начали фашистские методы [применять]. Ну, меня, старух все-таки боятся убить, премию не дадут, наверное, а молодежь убивают! Как это, чтобы в нашей стране при власти убивали народ?! Так что это за президент, который ходит с автоматом? Это против кого автомат?» – возмущается Багинская.

За участие в протестах у Нины Багинской сотни протоколов и около 20 тысяч долларов штрафов. Две дачи пенсионерки под Минском арестованы и выставлены на аукцион. Кроме этого, половина пенсии минчанки в принудительном порядке регулярно уходит в пользу государства. На жизнь Нине Багинской остается сумма, эквивалентная примерно 80 долларам.

«До октября 2017 года они [власти] снимали 20% с пенсии. После событий 2017 года, после событий в Украине, они ужесточили, они испугались, что украинцы освободились от московского угнетения, что освободятся белорусы. Они начали вот так штрафовать людей максимально, чтобы люди перестали бороться за свою свободу и независимость».

Для белорусов, которые выходят на мирные акции, Нина Багинская – символ протеста. На улицах с ней делают селфи, дарят цветы и подарки. В фотографии Нина никому не отказывает, хотя и не считает себя знаменитостью.

«Популярность предусматривает и обязательства. Так что я – с народом. И теперь уже я сама заинтересована. Народ в таком количестве, как молодежь его подняла, – такого не было в моей бытности».

В квартире Нины Багинской силовики несколько раз проводили обыски и забирали бытовую технику. Пенсионерка признается, что в такие моменты больше всего переживает за родных: «Они мужественно относятся. Наверное, это для меня беспокойство, и то я считаю, что я безразлично отношусь. Но что сделаешь! Они [власти] арестовали мои дачи, но не забрали, и не получится! Пенсию забирают, но ничего, власть не вечная: закончится власть – и пенсия будет. Я еще и подумаю, может, напишу заявление, чтобы вернули что украли».

От помощи в погашении штрафов от правозащитных организаций Нина Багинская отказывается. Говорит, что этими деньгами лучше поддержать молодых людей, вместе с которыми пенсионерка выходит на акции протеста.

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