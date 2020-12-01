«Мы поняли: это знак, что победа близка» 7 1.12.2020, 15:55

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О солидарности белорусов и людях, которых не сломить.

Предприниматель из Минска Виктор рассказал про солидарность белорусов, которая проявляется везде, в том числе и за решеткой.

Собеседника «Салiдарнасцi» задержали 8 ноября на проспекте Победителей у кинотеатра «Москва».

— ОМОНовец сказал, если бы нам простили то, что мы уже совершили, то мы бы сейчас перешли на вашу сторону, — вспоминает разговор в переполненном автозаке на этапе в Жодино предприниматель из Минска Виктор.

— В тот момент никакой митинг там не проходил, кругом была тьма силовиков, и я спросил — за что меня задерживают. Ответили, что «для проверки документов». Однако посмотреть мои водительские права они отказались, отвели к бусу, а потом и в автозак, — описывает Виктор момент задержания.

Никто из милиционеров не сказал, что готов надеть форму и пойти с женой в кино

В Заводском РУВД, куда его привезли, он в сотрудниках, даже с учетом масок, узнал пять «тихарей».

— Они, в том числе две женщины, ходили среди нас, а потом корректировали действия ОМОНа при задержаниях. А я еще смотрю, парень в такой яркой куртке, думаю, точно заберут, приметный. А он нас потом допрашивал, — рассказывает Виктор.

Следователю он заявил, что категорически не согласен с формулировками в написанных под копирку протоколах об участии в митинге, и потребовал видео с регистратора задержавших его сотрудников.

Потом Виктор продолжил возмущаться в актовом зале, куда всех отправляли после подписания протокола.

— Наконец, меня вывели — и я уже приготовился к самому худшему, но… меня привели, как потом выяснилось, к замначальнику РУВД.

Этот милиционер пытался меня убедить в неправоте. Среди аргументов был такой: везде медицина плохая, а у нас не очень хорошая, но бесплатная. А «у них» это ж сколько получать надо, чтобы лечиться?

На что я ответил, что человек при его погонах в Германии получает минимум 6 тысяч евро и ему хватает и на медстраховку, и на достойную жизнь.

Собеседник привел и другие выдержки из разговоров задержанных с силовиками:

— Они говорили, что защищают не Лукашенко, а закон. И что им все равно, кто будет руководить, и тоже не нравится то, что происходит в стране, но они должны выполнять приказы.

В РУВД мы спросили у сотрудников, гордятся ли они своей работой? Ответили, что гордятся. Мы им предложили в таком случае надеть форму и сходить с женой в ресторан или в кино, чтобы увидеть и услышать реакцию людей. На это никто не ответил, что готов так сделать.

По словам Виктора, еще один примечательный разговор состоялся в «плотно утрамбованном автозаке» на этапе в Жодино.

— Мы сидели буквально друг на друге, на коленях, на полу, зачем-то закрепили стяжками руки. Сначала, как водится, рассаживали с криками, но никого не били. А минут через двадцать в пути ОМОНовец начал с нами разговаривать. Он жаловался, что всех их деанонизировали, что им и родным постоянно звонят, пробивают колеса в машинах и бьют стекла. Даже детям в школе высказывают одноклассники все, что думают.

Возмущался, что зверствуют все подразделения — и СОБР, и Алмаз, но почему-то достается больше всего ОМОНовцам, хотя среди них есть те, кто не делал ничего плохого. Потом сказал: «Если бы нам простили то, что мы уже совершили, мы бы сейчас перешли на вашу сторону».

БЧБ на КПП как знак о близкой победе

В Жодино к Виктору не пустили адвоката, с которым был заключен договор, стелили под ноги БЧБ-флаги и заставляли передвигаться по длинным туннелям-коридорам на корточках. Тех, кто вставал, били берцами по ногам.

По дороге домой после освобождения. Все фото из Facebook собеседника

После освобождения Виктор рассказывает обо всем этом спокойно и даже пытается шутить. Посты с описанным им тюремным бытом разлетелись по всем соцсетям. Приводим несколько цитат.

«В субботу вечером мне и товарищу сказали «с вещами на выход». Мы думали, повезут в Могилев, но нас перевели в другую камеру N30. «Хата» была богатая, все получили передачи. Нам дали зубные щетки, носки, майки, трусы, штаны. И я первый раз за неделю почистил зубы. Блин, как мне этого не хватало! Наверное, нечищенный рот, это было для меня самое страшное за всю отсидку.

У ребят в камере были сигареты, колбаса, сало, специи, сухофрукты, конфеты и КНИГИ. Все свои передачи они скинули в общий котел и не делили «на мое и твое». А когда узнали, что в 26 камере не было передач, сразу собрали им «грев»: зубные щетки (8штук), пасту, мочалку, салфетки, печенье… Я вызвал проходного и он сказал, что передаст все это в 26-ю, не обманул».

«В восьмиместной камере, до нас было 8 человек, а с нами 10, поэтому мы с Вадимом спали на полу, я под окном, а он под столом.

Вадим вымыл пол, все помыли обувь, в «хате» ходили или в тапочках (у кого были) или, как я, босиком. Топили очень хорошо, не мерзли.

В воскресенье, взяли пустые пластиковые бутылки, налили в них воду, нагрели на батарее и помыли голову. А в обед нас даже отвели в душ. Ближе к вечеру дали постельное белье.

Из простыней мы сделали шторку и отгородили парашу и умывальник от камеры».

«Все сидельцы, как и предполагали, были высокообразованные, интеллигентные люди: половина — предприниматели, айтишник, студенты и кузнец. Мы много общались, играли в мафию, читали книги. Так как книг было мало, Степан читал нам их вслух. Никогда я так хорошо не засыпал, как под его голос.

Мы обещали 26 камере на новом месте в субботу и в воскресенье выйти на митинг. Мы свое слово сдержали, вывесили красную майку и два белых полотенца и всей камерой с кричалками ходили вокруг стола. Народу так понравилось, что и в понедельник, и во вторник тоже ходили. Короче, жизнь наладилась».

«Часов в 9 утра мне и еще двум ребятам сказали «с вещами на выход». Потом в коридорах мариновали полтора часа — и СВОБОДА. Пока стояли в коридорах спросил у сотрудника, что он в свои 20 лет тут делает, зачем ему эта работа? Ответ меня поверг в шок: «Работаю здесь, чтобы в армию не забрали».

«Последнее КПП на выходе. На этом здании козырек красного цвета, сверху и снизу на него налип снег и получился БЧБ. Мы поняли, что это знак, что победа близка.

На выходе нас встретили волонтеры, большое им спасибо. Всех, кого не встретили, они отвезли в Минск, предлагали кофе, сигареты и вообще очень о нас заботились.

Хочу сказать спасибо всем, кто сидел вместе со мной. Вы все молодцы, таких людей не сломить! После отсидки мы встречались, постоянно общаемся, многие говорят, что так душевно, как в камере, они нигде не отдыхали».

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