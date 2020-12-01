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Пять стран ЕС получили €8,5 миллиардов для преодоления последствий пандемии COVID-19

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  • 1.12.2020, 16:11
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Пять стран ЕС получили €8,5 миллиардов для преодоления последствий пандемии COVID-19

Новые выплаты состоятся в течение следующих месяцев.

Как стало известно сайту Charter97.org, Еврокомиссия выделила €8,5 миллиардов для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Бельгия получила €2 миллиарда, Венгрия - €200 миллионов, Португалия - €3 миллиарда, Румыния - €3 миллиарда, Словакия - €300 миллиона.

Отмечается, что новые выплаты состоятся в течение следующих месяцев, после выпуска соответствующих облигаций.

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