Пять стран ЕС получили €8,5 миллиардов для преодоления последствий пандемии COVID-19
2
Новые выплаты состоятся в течение следующих месяцев.
Как стало известно сайту
Charter97.org, Еврокомиссия выделила €8,5 миллиардов для преодоления последствий пандемии COVID-19.
Бельгия получила €2 миллиарда, Венгрия - €200 миллионов, Португалия - €3 миллиарда, Румыния - €3 миллиарда, Словакия - €300 миллиона.
Отмечается, что новые выплаты состоятся в течение следующих месяцев, после выпуска соответствующих облигаций.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт
Charter97.org
следующим образом:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:
Ссылка:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка:
Bank Millennium S.A.
Адрес:
ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN:
PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT:
BIGBPLPW
Название владельца счета:
Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа:
Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу
charter97@gmail.com