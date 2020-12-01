Александр Класковский: Де-факто нанесен капитальный удар по режиму 9 1.12.2020, 16:34

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Николай Латышенок и Наталья Эйсмонт

Доверие к властям и без того упало ниже плинтуса.

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал для «Салiдарнасцi» третью слитую запись с голосами, похожими на Эйсмонт и Латышонка.

— Если бы власти были уверены, что это фальшивка, то уже постарались бы это доказать. Даже если через время высокое руководство попытается что-то опровергать, общественность этому не поверит, потому что пауза оказалась непозволительно долгой.

То, как интриговал Лукашенко, не сказав ничего внятного, а только пообещав, что, дескать, через неделю узнаете много интересного, подтверждает, что крыть ему нечем.

По мнению собеседника, наиболее вероятной версией того, кто мог осуществить вброс записей, являются спецслужбы. Вопрос в том, какого государства?

— В связи с обнародованием записей ситуация для правящей верхушки сложилась, мягко говоря, пикантная, которая, я думаю, вызвала наверху растерянность. До сих пор подобные скандалы, связанные со сливом информации, могли происходить в России или Украине, но в Беларуси, казалось, система герметична и никаких утечек не может быть.

Если размышлять о том, кому это выгодно, среди вариантов — или белорусские, или российские, или западные спецслужбы. Маловероятно, что действовал какой-то продвинутый одиночка, Штирлиц, который решил таким образом изобличать нравы верхов. Мне кажется, такого человека достаточно легко можно вычислить, это, по сути, смертельный риск.

Скорее, это игра спецслужб. Например, если взять первые записи, связанные с гибелью Романа Бондаренко, то там очевидно, что это была попытка отвести подозрение от определенных людей.

В таком случае, можно предположить, что это одна из силовых структур ведет свою игру.

Есть также предположение, что это может быть игра российских спецслужб. Известно, что в последнее время Москва недовольна линией поведения Лукашенко. Это может быть сигналом оттуда, что, дескать, вы все у нас под контролем и, если будет продолжаться нежелательная линия поведения, мы можем слить еще более пикантные вещи.

Есть версия, что это западные спецслужбы мстят за Майка и Ника, только качественно, — иронизирует эксперт.

В любом случае, отмечает Александр Класковский уже без шуток, содержание разговоров не красит правящую верхушку и силовые структуры.

— Система в плане противодействия информационным угрозам оказалась абсолютно неподготовленной, при том, что разрабатывали какие-то концепции информационной безопасности, но столкнулись с реалиями — и сразу сели в лужу.

Система не умеет бороться с такими неожиданными вызовами и потерпела полное фиаско. Потому что все эти подробности разговоров, про массандру и так далее мгновенно стали мемами.

И, независимо от того, чья это игра и какие интересы преследуются, де-факто нанесен капитальный удар по режиму.

Надо учитывать, что, кто бы это не сделал, он хорошо просчитал момент, когда доверие к властям и без того упало ниже плинтуса.

Поэтому, как ни парадоксально, реальный это разговор или высококлассная подделка, по законам информационной войны он уже нанес мощный удар под дых действующему режиму, — подытожил Александр Класковский.

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