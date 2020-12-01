В Бельгии создали COVID-вакцину на основе прививки от желтой лихорадки 1.12.2020, 18:05

Ее уже испытали на мышах, хомячках и макаках.

На базе прививки от желтой лихорадки ученые создали быстродействующую вакцину от коронавируса нового типа. Ее безопасность и эффективность успешно проверили на мышах, хомячках и обезьянах. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Nature (перевод – «ТАСС».

Вакцины от коронавируса нового типа сейчас разрабатывают и испытывают по всему миру. Последние фазы клинических испытаний некоторых препаратов планируют завершить уже в начале 2021 года.

Вирусологи под руководством профессора Лёвенского католического университета (Бельгия) Йохана Нейтса разработали еще одну подобную вакцину. Ее создали на основе вируса YF17D – ослабленной версии возбудителя желтой лихорадки. Именно этот вирус ученые выбрали, потому что YF17D уже использовали для создания двух других вакцин – от японского энцефалита и лихорадки денге.

В геном YF17D ученые вставили фрагменты РНК коронавируса, которые отвечают за сборку некоторых сегментов двух ключевых компонентов его оболочки – S-белка и N-белка. Создав культуру подобных вирусных частиц, ученые проверили их действие на мышах, хомячках и макаках-крабоедах.

С одной стороны, опыты подтвердили, что экспериментальная вакцина оказалась безопасна для всех испытанных животных. С другой же оказалось, что эти вирусные частицы действовали на иммунитет млекопитающих необычно быстро. Уже через десять дней после первой инъекции они заставляли иммунитет вырабатывать рекордно много антител.

Нейтс и его коллеги считают, что благодаря подобным свойствам вакцина особенно интересна для дальнейших клинических испытаний на людях.

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