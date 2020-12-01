Новые сливы — сигнал для Лукашенко?16
- 1.12.2020, 18:20
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Петров и Баширов подобрались вплотную к диктатору.
Telegram-канал «Ник и Майк» предполагает, что целью слива аудиозаписей является ни Басков, ни Эйсмонт, а сам Лукашенко.
Telegram-канал рассказывает о близости одного из последних фигурантов слива — помощника диктатора Николая Латышенка — к самому Лукашенко.
«С 2018 года Латышенок — помощник по общим вопросам. Это тот самый человек, который выходил к протестующим у Дворца независимости. Но дело не в этом.
Интереснее то, что в 1995 году Латышенок начал работать в Службе безопасности Лукашенко, где дорос до начальника управления личной охраны», — пишет Telegram-канал.
В 2003 году Латышенок стал старшим адъютантом 1-го отделения 1-го отдела управления личной охраны СБП.
«Чтобы вы понимали, это такие люди, которые охраняют Лукашенко круглыми сутками и во всех местах: дом, работа, командировки, отпуска», — пишет Telegram-канал.
«Ник и Майк» уверяет, что Латышенок может знать самые неудобные факты из повседневной жизни диктатора, а слив записей с ним — сигнал самому Лукашенко.
«Поэтому можно сделать вывод, что главное действующее лицо записи — совсем не Натуля «Ну-блин» Эйсмонт, а как раз Латышенок. Сначала был спортивный друг Басков, потом личный пресс-секретарь, теперь новая стадия. Это тонкий намек на то, что Петров и Баширов подобрались к самой спальне. Следующий слив будет еще больнее и с другими фигурантами», — резюмирует Telegram-канал.