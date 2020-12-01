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Египетский изобретатель создал робота, который может тестировать на COVID-19

  • 1.12.2020, 19:29
  • 1,851
Египетский изобретатель создал робота, который может тестировать на COVID-19
фото: Популярная механика

Робот также может измерять температуру пациентов.

Египетский инженер Махмуд эль-Коми разработал робота, который может помочь медикам во время второй волны пандемии коронавируса. Робот на дистанционном управлении может тестировать пациентов на COVID-19, а также измерят их температуру, сообщает «Новое время».

Робот получил название Cira-03. По словам изобретателя, он может ограничить распространение коронавируса в клиниках. Робот с человеческим лицом и головой, роботизированными руками может брать анализы крови, делать эхокардиограммы и рентгеновские снимки и отображать результаты пациентам на экране, прикрепленном к груди.

Эль-Коми признался, что стремился сделать своего робота максимально похожим на человека, чтобы пациенты его не боялись. Робот уже проходит тестирование в одной из частных клиник Египта. Здесь он используется для измерения температуры любого человека с подозрением на COVID-19.

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