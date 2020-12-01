Биткойн побил рекорд и приближается к отметке $20 тысяч 1.12.2020, 20:12

фото: bitcointrader2.com

Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года.

Сегодня, 1 декабря, криптовалюта биткойн (bitcoin) побила абсолютный рекорд. На бирже стоимость биткоина достигала 19,9 тысяч долларов.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что котировки биткойна на бирже Coindesk пробили отметку в 19,9 тысяч долларов. По мнению аналитиков, криптовалюта продолжит дорожать вплоть до 22 тысяч долларов.

Отметим, предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда биткойн также торговался на этих отметках. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, после чего произошел обвал и биткоин подешевел в шесть раз.

Курс биткойна начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.

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