Около 100 священников и пасторов разных конфессий подписали письмо за новые выборы 1.12.2020, 21:22

иллюстрационное Фото: tut.by

Христианские верующие Беларуси подписываются под тремя основными требованиями.

Белорусские христиане разных конфессий подписали обращение к властям с требованиями провести новые президентские выборы и остановить насилие на улицах страны, передает «Белсат».

Христианские верующие Беларуси подписываются под тремя основными требованиями:

Прекратить насилие в отношении граждан, выражающих свое отношение к ситуации в стране, что гарантируется статьей 33 Конституции Беларуси;

Восстановить законность, освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы;

Провести новые президентские выборы в кратчайшие сроки по международным демократическим стандартам.

Кто подписал обращение?

Письмо подписали более 5000 человек, среди них – около 100 священников и пасторов разных христианских конфессий.

Так, свои подписи под обращением оставили православные священники Георгий Рой, Владимир Дробышевский, Илья Шить, Денис Коростелев, Александр Полховский, Владислав Богомольников, Александр Новиков, Илья Николаенко, Антон Гелясов, Александр Шрамко, Кирилл Гордун.

Также подписались римско- и греко-католические священники Андрей Ядковский, Вячеслав Борок, Юрий Борок, Виктор Жук, Василий Егоров, Алексей Воронко, Андрей Буйнич, Игорь Кондратьев, старообрядческий священник Дмитрий Маркевич, священник Белорусской автокефальной православной церкви Сергей Тарасенко, раввин иудейской мессианской общины Алексей Египцев.

Наиболее массово обращение поддержали пасторы различных протестантских течений, среди них – Антоний Бокун, Леонид Вороненко, Николай Боричевский, Андрей Грушин, Вадим Дорогокупец, Андрей Старушек, Андрей Шереш, Андрей Маташков, Юлия Турко, Владимир Трофимчик, Виктор Ярмолюк, Дмитрий Зеленский, Игорь Туницын, Тарас Тельковский, Ярослав Вязовский, Дмитрий Мамойко, Сергей Хотько – всего около 70 человек.

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