закрыть
1 декабря 2020, вторник, 23:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Семашко в шоке: Брянская область собрала картошки больше, чем вся Беларусь

24
  • 1.12.2020, 21:37
  • 10,254
Семашко в шоке: Брянская область собрала картошки больше, чем вся Беларусь

Посол Беларуси в России был поражен урожаем картошки в Брянской области.

Посол Беларуси в России и по совместительству вице-премьер нелегитимного правительства Владимир Семашко был поражен урожаем картошки в Брянской области. Об этом он заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Богомазом, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

«Я хочу отметить, что за последние несколько лет Брянская область совершила огромный экономический рывок, из дотационного превратилась в самодостаточный регион! Я был поражен, когда узнал, что вы собрали 1,2 млн тонн картофеля, больше, чем вся Республика Беларусь! Это действительно огромный рывок!», — заявил Владимир Семашко во время рабочей встречи с руководством региона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Леонид Невзлин
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип