Семашко в шоке: Брянская область собрала картошки больше, чем вся Беларусь 24 1.12.2020, 21:37

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Посол Беларуси в России был поражен урожаем картошки в Брянской области.

Посол Беларуси в России и по совместительству вице-премьер нелегитимного правительства Владимир Семашко был поражен урожаем картошки в Брянской области. Об этом он заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Богомазом, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

«Я хочу отметить, что за последние несколько лет Брянская область совершила огромный экономический рывок, из дотационного превратилась в самодостаточный регион! Я был поражен, когда узнал, что вы собрали 1,2 млн тонн картофеля, больше, чем вся Республика Беларусь! Это действительно огромный рывок!», — заявил Владимир Семашко во время рабочей встречи с руководством региона.

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