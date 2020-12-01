Несколько выводов из слитого разговора заболевшей Эйсмонт 4 1.12.2020, 23:25

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Фото: kp.by

Кто придал гласности разговор подельников Лукашенко?

Появившийся телефонный разговор двух людей с голосами, очень похожими на голоса пресс-секретаря Таракана и его помощника, наверняка еще долго будет обсуждаться аналитиками. Однако кое-какие выводы сделать можно уже сейчас, пишет «Солидарность».

Итак, кто слил разговор?

Если запись является настоящей (а она ну уж очень похожа на подлинную), то она может опровергать сразу несколько ранее выдвинутых версий о том, кто же является поставщиком сенсационных сливов.

1) Слив со стороны иностранных западных спецслужб

Данная версия все меньше находит подтверждение, потому что не может ответить на главный вопрос: зачем? Разговор «Натальи Николаевны» и «Николая Леонидовича» уж точно ничего не добавил к общей картине происходящего, кроме разве что дополнительной пары нюансов взаимоотношений внутри системы.

После появления двух предыдущих разговоров некоторые аналитики пытались еще как-то связать заинтересованность Запада с переносом чемпионата по хоккею из Минска. Но сейчас это совсем мимо.

В конце концов, не рассматривать же всерьез версию мести западных спецслужб за «Майка» и «Ника» (так себе время для потехи).

2) Слив со стороны российских спецслужб

Если после первых двух звонков эта версия выглядела более-менее рабочей, то нынешний слив никак не подтверждает ее (хоть особо и не опровергает). Предыдущие две записи, по крайней мере, могли тянуть на какой-никакой шантаж со стороны восточного соседа с целью подтолкнуть несговорчивого партнера к более решительным шагам по выполнению своих обещаний — мол, если собрались нас «кинуть», то у нас есть и что-то более «горячее».

Но в том-то и проблема, что «горячего» в данном случае нет. Ничего сенсационного мы не услышали. Узнали, что «Наталья Николаевна», как и многие в Администрации, болеет, что очень переживает, не впала ли в немилость к шефу, и так — по мелочи о взаимоотношениях внутри «коллективчика». Переплюнуть ленточки Наташи Массандры точно не получилось.

Зато подтвердилась догадка о том, что слушают всех, а не только особо приближенных спортсменов. И это как раз подводит к третьей версии.

3) Слив изнутри

К этой версии склоняются чаще всего. То же самое подтверждают и сами «трансляторы» записей. Но тут хорошо бы понять, кто именно «изнутри»? Сочувствующие в КГБ? Люди из окружения, ведущие свою игру? Неведомый Штирлиц? Недоброжелатели «Натальи Николаевны»?

С последними, наверное, перебор. Потому что, нынешнее место «Натальи Николаевны» вряд ли можно назвать вожделенным (как верно заметила недавно глава Совета Республики Наталья Кочанова, «многие стыдятся»).

Что же касается остальных возможных заинтересованных лиц, то после опубликованного звонка любые конспирологические версии с вопросом «чья это игра?» кажутся какими-то сложными с учетом уровня людей, о которых мы узнаем все больше.

Наташа «Массандра», «Николай Леонидович», который передаст шефу только если тот спросит, «Игорь Петрович», онемевший от ужаса и не решающийся надеть маску в присутствии — та еще иллюстрация «заговорщиков». Наверняка есть там и поотчаяннее, но в глаза они пока не бросаются.

Кстати, все вполне может оказаться проще, чем кажется. Специалисты в теме утверждают, что чисто технически нет никаких особых проблем записать любой разговор любого человека. Более того, некоторые побывавшие на допросе в КГБ люди рассказывали, что им буквально слово в слово зачитывали их телефонные переговоры.

Из чего те сделали вывод, что записи разговоров осуществляются банально через мобильных операторов, Тратиться на сложную аппаратуру, слежку, прослушку в их случае было бы крайне дорогим удовольствием — «не того полета птица». Происходит это по запросу из Комитета на конкретный номер или просто передают все.

А значит, можно предположить, что и разговор «Натальи Николаевны» и «Николая Леонидовича» вполне могли бы послушать не только люди «по долгу службы», но и некоторые другие. То есть система сработала в обратную сторону.

И, кстати, это вполне могло бы ответить на вопрос: «кому и зачем это нужно?» Потому что у авторов слива цели и задачи вполне могут совпадать с устремлениями большинства белорусов.

Как бы то ни было, политологи сходятся во мнении, что, независимо от того, чья это игра и какие интересы преследуются, этими записями де-факто нанесен капитальный удар по режиму.

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