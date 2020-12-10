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Дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?

  • 10.12.2020, 8:33
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Дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?

Сегодня начались выборы в парламент Казахстана.

10 января 2021 года в Казахстане проходят выборы в мажилис - нижнюю палату парламента. В 21-м веке избрание парламента республики содержало интригу вокруг вопроса, пропустит ли власть в высший законодательный орган представителей реальной оппозиции. Такой интриги в январе 2021 года не будет, оппозиционная партия ОСПД решила бойкотировать выборы, сообщает dw.com.

Зато увлекательный политический сюжет предложила партия власти, "Нур Отан", включив в свой список кандидатов Даригу Назарбаеву. СМИ увидели в этом драматическую коллизию между дочерью экс-президента Назарбаева и действующим главой государства Токаевым, указывает главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер.

Выборы и место Дариги Назарбаева в парламенте Казахстана

Старшая дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева в парламенте нынешнего созыва до мая 2020 года занимала пост спикера Сената. После избрания президентом Касым-Жомарт Токаев по так называемой президентской квоте назначил Даригу Назарбаеву на второй пост в государстве. Но он же после скрытого от широкой публики "коронавирусного" скандала лишил ее депутатских полномочий.

"Если она теперь окажется в парламенте, и не по квоте, а в результате выборов, то убрать свою противницу оттуда президент второй раз не сможет", - считает Александр Краснер. Он исходит из того, что имевший место конфликт между Назарбаевой и Токаевым - не случайный эпизод, а элемент политического противостояния между вторым президентом, старающимся укрепиться во власти, и так называемой "семьей" Назарбаева - его ближайшим окружением, которое не хочет отдавать рычаги реальной власти в чужие руки.

Оппозиционный политик Амиржан Косанов полагает, что предполагаемое появление Назарбаевой в парламенте - не более чем отступные от отца дочери. Нурсултан Назарбаев и сейчас единолично и полностью контролирует всю систему власти в Казахстане в статусе елбасы - лидера нации, уверен собеседник dw.com. У Дариги, добавляет он, были и взлеты, и падения именно потому, что все зависит от настроения ее отца: "А у него есть стимул: держать под контролем второго президента, который не является его родственником".

Казахстан: президентская или парламентская республика

Александр Краснер отмечает, что возвращение в парламент станет не только личным реваншем Дариги Наразбаевой, но и возвращением ставленниками "семьи" себе полной власти. "Обозреватели подчеркивают, что, попав в мажилис, рядовым депутатством она не довольствуется, и, скорее всего, будет претендовать, как минимум, на пост вице-спикера, то есть формально третьего лица в государстве при нынешней политической системе", - указывает главный редактор "Новой газеты - Казахстан". При этом он допускает существенное изменение этой системы после выборов, напоминая, что в 2017 году Назарбаев начал конституционную реформу.

"Разговоры о парламентской республике стимулируются Назарбаевым и его окружением. Готовился ряд положений, которые предполагают передачу части полномочий парламенту. Появилось некое оппозиционное движение, которое в 2019 году устраивало в трех крупных городах несанкционированные митинги с требованием возвращение республики к конституции 1995 года. И никто их не разгонял. А до 1995-го президент отчитывался перед парламентом", - пояснил Краснер. Сейчас, по его мнению, наступает момент, когда это становится осуществимым и совпадает с планами Дариги Назарбаевой: "Если она вернет себе высокий пост в парламенте, а президент снова будет ходить туда на ковер, то это будет ее реванш и возвращение позиций "семьи".

Ведь, помимо Дариги Назарбаевой, в парламент наверняка пройдет партия "Адал", которая аффилирована с палатой предпринимателей Казахстана "Атамекен", возглавляемой мужем младшей дочери Назарбаева Тимуром Кулибаевым. "То есть в парламенте будут очень прогрессивно спорить две партии, "Нур Отан" и "Адал", но, по сути, таким образом будут решать свои проблемы две конкурирующие ветви одной "семьи". И в случае опасности для всей "семьи" эти ветки будут держаться вместе. А Касым-Жомарт Токаев так и не создал свою партию, и его попытки создать параллельные структуры управления, не подконтрольные Назарбаеву и "Нур Отану", большого успеха не имели", - констатирует Александр Краснер.

Влияние президента Токаева и дочери Нурсултана Назарбаева

Иначе видит ближайшее политическое будущее Дариги Назарбаевой Амиржан Косанов: "Нельзя сказать, что в правящих кругах и большом бизнесе много тех, кто поддержал бы политические амбиции старшей дочери Назарбаева. Слишком много врагов нажила она в политической и деловой элите. Да, у нее есть ресурсы - финансовые, медийные и другие, но не думаю, что их достаточно для борьбы за высшую власть".

Между тем, по оценкам наблюдателей, о степени влияния Дариги Назарбаевой свидетельствует история, случившаяся в Алма-Ате в ночь с 22 на 23 ноября. Тогда у магазина крупного ритейлера "Sulpak" были спилены одиннадцать деревьев, среди которых - дубы, занесенные в Красную книгу. Это вызвало бурное возмущение общественности.

"Деревья срубили для того, чтобы "Sulpak" развесил новогоднюю красивую рекламу. Акимат Алма-Аты промолчал. Тогда президент через своего пресс-секретаря потребовал наказать виновных. После этого мгновенно была найдена "стрелочница" и высажены три десятка дубов. Но их высадил сам акимат, а "Sulpak" откровенно проигнорировал президентский гнев", - продолжает Александр Краснер.

Эта история приобретает другой смысл, если принять во внимание, что в разгар карантина в соцсетях появилось видео с Даригой Назарбаевой, которая отмечает День Победы 9 мая на яхте. "И в компании с ней пляшет и поет Алмас Султангазин - хозяин "Sulpak". Из этого комментаторы делают вывод, что опека Дариги намного мощнее, чем гнев президента", - заключил собеседник dw.com.

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