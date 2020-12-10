Чувствительный удар для Лукашенко 10.12.2020, 8:46

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Как повлияют санкции Международного олимпийского комитета на белорусские власти.

Александру Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Санкции также затронут сына Лукашенко Виктора. Ранее МОК начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в преследовании спортсменов.

На санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси настаивали те спортсмены, которых дискриминируют за их гражданскую позицию.

Белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр и руководитель Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя лично добивалась того, чтобы Международный олимпийский комитет ввел санкции в отношении властей и лично Александра Лукашенко.

Спортсменка рассказала «Настоящему Времени», почему эти санкции — чувствительный удар по Лукашенко.

– Не будем лукавить, это на самом деле наша маленькая, но очень важная победа, и мы ей очень гордимся.

– А почему санкции – это победа?

– Победа в том, что теперь все белорусские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и на международных турнирах независимо от их политических взглядов и их позиции.

– Почему спортивные чиновники вас послушали, как вам кажется?

– У нас были доказательства, и мы смогли донести, что же на самом деле происходит у нас в стране со спортсменами и не только. Мы понимаем, что меры, принятые в отношении Национального олимпийского комитета, временные. Если же НОК Республики Беларусь отреагирует, если он будет соблюдать те постановления, которые предписал Международный олимпийский комитет, то возвратят все их полномочия и возможности. По сути, многим из них удастся попасть на Олимпийские игры.

– Санкции, которые введены в отношении Национального олимпийского комитета, каким-то образом поддерживаются среди спортсменов Беларуси? Ведь среди спортсменов, насколько я понимаю, тоже довольно полярная ситуация.

– И спортсмены, которые выступают за действующий режим, и спортсмены, которые против действующего режима, имеют абсолютно одинаковое право для подготовки и участия в Олимпийских играх. Соответственно, этих спортсменов никак решение Международного олимпийского комитета не должно затронуть. Мы говорили о том, что даже то, что НОК лишили прямого финансирования, несмотря на это, стипендии спортсменов, которые это заслужили, стипендии, которые получали для подготовки к Олимпийским играм, также будут выплачиваться, только уже напрямую через Международный олимпийский комитет.

– А выступать спортсмены в таком случае как будут: под национальным флагом или под нейтральным?

– Пока не было запрета со стороны Международного олимпийского комитета о выступлении под национальным флагом. Но я предполагаю, что если Национальный олимпийский комитет продолжит репрессии в сторону спортсменов, высказывающих свою гражданскую позицию, то меры будут более жесткие, вплоть до выступления наших спортсменов под нейтральным флагом и, возможно, до исключения НОКа из членства Международного олимпийского комитета.

– Реакция из Беларуси Национального олимпийского комитета, спортсменов, которые, возможно, не разделяют вашу точку зрения, политическую в первую очередь, до вас как-то доходит?

– Говорить о том, что Национальный олимпийский комитет полностью поддерживает спортсменов и вообще никак не привязывается с их политической позицией, я бы сказала, что это абсолютная ложь, потому что мы понимаем, кто возглавляет Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, мы понимаем, кто является заместителем Национального олимпийского комитета – это Лукашенко и его сын. Соответственно, сложно разделить человека, который ведет такую жесткую политику сейчас в стране, от спортивного чиновника, который должен придерживаться Олимпийской хартии и защищать права своих спортсменов.

– Запрет на посещение Олимпиады для Лукашенко, санкции в отношении Национального олимпийского комитета, сейчас идет разговор о возможном переносе Чемпионата мира по хоккею из Минска. Что может быть дальше?

– Хороший вопрос. Если мы не увидим никаких подвижек со стороны Национального олимпийского комитета, со стороны наших белорусских федераций, мы будем работать точечно по федерациям и давить уже на конкретные федерации с помощью международных федераций.

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