Два мира — две вакцины Евгения Диллендорф, «Новая газета»

10.12.2020, 9:59

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Этот день в Великобритании назвали по аналогии днем высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

Великобритания проводит самую крупную в своей истории кампанию по вакцинации взрослого населения.

Первой в западном мире полностью протестированную вакцину против коронавируса вне клинических испытаний получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Укол от компании Pfizer/BioNTech был сделан в университетском госпитале в Ковентри в 6.31 утра. Этот день в прессе уже называют V-Day по аналогии с D-Day — днем высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

«Первопроходец» Мэгги Кинан, продавщица ювелирного магазина, лишь 4 года как на пенсии.

Медицинский персонал апплодирует 90-летней Маргарет Кинан, первой в Великобритании получившей вакцину против коронавируса Pfizer/BioNtech. Фото: ЕРА

Британка ирландского происхождения может стать именем нарицательным: «бабушка из Ковентри».

Вторым привитым стал 81-летний Вильям Шекспир из графства Йоркшир, где родился его великий тезка. Вслед за ними 400 тысяч британцев получат первую дозу вакцины, через 21 день — вторую, после чего потребуется еще одна неделя для формирования полноценного иммунитета. Впрочем, как пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (F.D.A.), вакцина Pfizer/BioNTech дает сильный ответ уже после первой дозы.

Вакцины будут вводиться пациентам в возрасте 80 лет и старше в 50 больничных центрах по всей Британии (их число будет расти). В дополнение к больницам с 14 декабря вакцину будут предлагать примерно 1000 центров по всей стране, управлять процессом доверено врачам общей практики.

Следом за жителями старших возрастов просят «приготовиться» медицинских работников, ухаживающих за пожилыми людьми, и тех, кто наиболее подвержен риску заражения Covid-19. Еще до Рождества (в Британии его празднуют 24 декабря) правительство намерено начать вакцинацию в домах престарелых.

Точное количество вакцин, которое поступит в страну, неизвестно. Планы нарушены трудностями с производством и транспортировкой, сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в интервью телекомпании Sky News. Вакцину необходимо хранить при сверхнизких температурах (-70 °С), и только четыре раза она может перемещаться до финального размораживания перед использованием, так что вся операция — это грандиозная логистическая задача.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Фото: ЕРА

По всему миру спрос на ультрахолодные морозильники, способные поддерживать температуру от -20 °C до -86 °C, за последние три месяца вырос более чем в три раза по сравнению с уровнем до пандемии. Речь идет о крупных морозильных боксах — на 500 литров (280 тысяч доз), средних — на 100 литров (22,5 тысячи доз) и портативных — объемом в 25 литров, которые могут питаться от аккумулятора автомобиля, что позволяет перевозить вакцину в удаленные места.

Через специальную оперативную группу по вакцинации (Vaccine Taskforce) правительство заказало для 68 млн британцев в общей сложности 357 миллионов доз семи различных вакцин, в том числе 40 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. На подходе и «своя» вакцина, произведенная Оксфордским университетом совместно с компанией «АстраЗенека», однако ее эффективность по-прежнему под вопросом — всего 60–65%.

Карточка учета вакцинации против Covid-19. «Убедитесь, что вы положили эту карточку в сумку или кошелек», — гласит надпись. Фото: ЕРА

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок называет начало вакцинации «триумфом науки и человеческой изобретательности». «Мы думаем, что с весны все начнет возвращаться на круги своя», — сказал он в программе Би-би-си «Сегодня».

Все официальные лица всех уровней подчеркивают, что даже если операция пойдет по плану, социальные ограничения начнут ослабевать к весне.

Неделю назад страна вышла из второго карантина, который продлился месяц и остановил «вторую волну». Сейчас Британия разделена на многочисленные районы, которые относятся к трем категориям жесткости ограничений. Задача — продержаться до тех пор, пока программа вакцинации не защитит потенциально уязвимых людей. Все, кто могут работать из дома, должны работать из дома — такова сегодня главная установка. Правительство с марта выплачивает 80% зарплаты всем, кто находится в вынужденных отпусках, и обещает сохранить эти выплаты до марта.

Вводить паспорта вакцинации пока не планируется. Но в обществе обсуждается необходимость обязательной вакцинации всех, кто планирует пользоваться услугами авиаперевозчиков.

71% британцев готов привиться, как только такая возможность представится, 17% — против или еще не определились, сообщает мониторинговая служба YouGov.

Медсестра центра вакцинации в Кардиффе готовится ввести вакцину Pfizer/BioNTech пациенту. Фото: ЕРА

Королева Великобритании Елизавета II примет участие в вакцинации и сообщит об этом, пишет газета «Таймс». Королевские помощники отметили, что это «личное решение» и «частное дело» королевы, но в Букингемском дворце считают, что публичная поддержка вакцинации со стороны королевы будет противовесом движению против прививок.

В 1957 году, откликаясь на обеспокоенность общественности потенциальным побочным эффектом новой вакцины против полиомиелита, королева нарушила протокол и сообщила, что принцу Чарльзу и принцессе Анне, которым тогда было 8 и 6 лет, была сделана прививка. Это успокоило общество, и миллионы британцев получили вакцину.

Евгения Диллендорф, «Новая газета»

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