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Главы дипмиссий западных государств требуют от белорусских властей прекратить репрессии и освободить арестованных за протесты

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  • 10.12.2020, 10:16
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Главы дипмиссий западных государств требуют от белорусских властей прекратить репрессии и освободить арестованных за протесты

Дипломаты озвучили ряд принципиальных требовний к Минску.

Вчера главы представительств Евросоюза и стран ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки встретились с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщает «Радыё Свабода».

Дипломаты поинтересовались, что белорусские власти планируют сделать для соблюдения Конституции и международных обязательств в области прав, свобод и верховенства закона.

По словам дипломатов, в первую очередь необходимо:

прекратить задержание мирных демонстрантов, насилие и бесчеловечное обращение;

освободить всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

привлекать к ответственности тех, кто санкционировал и совершил акты насилия и бесчеловечного обращения, повлекшие за собой телесные повреждения, ранения, гибель людей и всеобщее беззаконие;

провести свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением.

Дипломаты также проинформировали о возможных направлениях развития соответствующих двусторонних отношений, если белорусские власти предпримут реальные и значимые шаги по восстановлению законности.

Главы миссий призвали белорусские власти воздерживаться от любых действий, которые помешали бы дипломатическому сообществу в Беларуси выполнять свои стандартные дипломатические обязанности в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Они также ожидают, что белорусская сторона согласится на возвращение послов Литвы и Польши и их дипломатического персонала в Беларусь до конца года.

Дипломаты подтвердили, что их правительства готовы поддерживать национальный диалог в Беларуси и способствовать его развитию в целях обеспечения суверенитета и независимости, а также безопасного, демократического и процветающего будущего Беларуси.

Заходнія дыпляматы на акцыі супраць гвалту ў Менску, 2 кастрычніка 2020 г.
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