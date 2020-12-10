Популярный доктор рассказал, как на самом деле повысить иммунитет 1 10.12.2020, 10:55

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Названы три главных момента.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге ответил на три важных вопроса об иммунитете:

— Всегда, когда поднимается тема иммунитета, у нормального доктора болит душа. Часто такие разговоры свидетельствуют о том, что понятие иммунитета используют для заработка денег,

Фармакологических средств, повышающих иммунитет, не существует. Все лекарства, якобы «для иммунитета», — это развод, бизнес на людской неграмотности. Эти лекарства улучшают только одно — благосостояние тех, кто их продает и производит. Точка. Ничего я вам здесь придумать не могу.

Как повышается иммунитет? Физические нагрузки, контрасты температур, хорошее настроение, встать с дивана, бегать, прыгать, дышать свежим воздухом — вот по этому пути и идите.

Почему я не проповедую хрен, лук и чеснок как средства для повышения иммунитета? Как только я скажу, что с помощью лука, чеснока и, особенно, с помощью хрена можно повысить иммунитет — мы сразу же обнаружим, как цены на них поднимутся в несколько раз, и виноват, естественно, будет Комаровский, который «находится в жестком сговоре» с производителями чеснока.

Хотите есть хрен, лук и чеснок? На здоровье! Если вы ставите на одну чашу весов эти продукты, а на другую — еду в ресторанах и фастфудах как то, что угнетает наш иммунитет (кстати, там есть и здоровая еда, но вам же нужно съесть самый большой гамбургер!), то есть и другое, что его точно угнетает. Есть сладкая коричневая вода с пузырьками, где на ее один литр приходится 220 грамм сахара. Есть ваш образ жизни, когда сквозняк — это самое страшное, что можно себе представить. Когда никакой физической активности. Когда дети сидят, уткнувшись в смартфоны, не гуляют, меряются не достижениями в спорте, а кроссовками и телефонами — у кого круче.

Жить надо по-человечески! Физические нагрузки, улыбаться, водить ребенка в школу, где обращают внимание не только на науку, но и на здоровье. В любую погоду дети должны гулять по четыре часа в день.

Но ситуация такова, что всем хочется не отрывать попу от дивана, ничего не делать, прийти домой, включить очередной дебильный сериал, взять в руки смартфон, погрузиться в инстаграм и сидеть. А ваш ребенок в это время с чипсами сидит перед телевизором. А вы говорите: «Сейчас я ему дам хрену, и у него как повысится иммунитет!» Поэтому идите на свежий воздух. Хреном эту проблему не решишь.

Связь кисломолочных бактерий и иммунитета — это для него хорошо? Это вообще хорошо. И я обеими руками за них. Величайшей проблемой современности является высочайшая чистота. С точки зрения нашей эволюции мы живем в практически стерильных условиях. Иммунная система наших детей не может нормально развиваться, потому что дети после рождения попадают в практически стерильную среду — все моется, кипятится, очень часто стерилизуется. А сейчас с учетом коронавируса — все эти санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение — мы помещаем ребенка в практически стерильную среду. Иммунная система, которая ежедневно должна встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами, недорабатывает, после этого иммунная система начинает бросаться на все, что чуть-чуть похоже на бактерии или на вирусы — и мы имеем чудовищные вспышки аллергических заболеваний, аутоиммунных заболеваний. И когда у нас есть возможность хотя бы с помощью еды дать детям дополнительно какие-то микроорганизмы, которые естественно встретятся с системой иммунитета, но которые не опасны и будут тренировать иммунную систему — это здорово.

Конечно, более надежный способ профилактики проблем с иммунитетом — это не кисломолочные бактерии. Это разнообразное питание, отсутствие стерильности, никогда не кормить детей, если они не хотят есть, а изменять образ жизни, чтобы у них был аппетит. Но в комплексе мероприятий, направленных на стабилизацию иммунной системы, кисломолочные продукты — все это круто, ребята.

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