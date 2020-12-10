закрыть
10 декабря 2020, четверг, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Популярный доктор рассказал, как на самом деле повысить иммунитет

1
  • 10.12.2020, 10:55
  • 3,839
Популярный доктор рассказал, как на самом деле повысить иммунитет

Названы три главных момента.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге ответил на три важных вопроса об иммунитете:

— Всегда, когда поднимается тема иммунитета, у нормального доктора болит душа. Часто такие разговоры свидетельствуют о том, что понятие иммунитета используют для заработка денег,

Фармакологических средств, повышающих иммунитет, не существует. Все лекарства, якобы «для иммунитета», — это развод, бизнес на людской неграмотности. Эти лекарства улучшают только одно — благосостояние тех, кто их продает и производит. Точка. Ничего я вам здесь придумать не могу.

Как повышается иммунитет? Физические нагрузки, контрасты температур, хорошее настроение, встать с дивана, бегать, прыгать, дышать свежим воздухом — вот по этому пути и идите.

Почему я не проповедую хрен, лук и чеснок как средства для повышения иммунитета? Как только я скажу, что с помощью лука, чеснока и, особенно, с помощью хрена можно повысить иммунитет — мы сразу же обнаружим, как цены на них поднимутся в несколько раз, и виноват, естественно, будет Комаровский, который «находится в жестком сговоре» с производителями чеснока.

Хотите есть хрен, лук и чеснок? На здоровье! Если вы ставите на одну чашу весов эти продукты, а на другую — еду в ресторанах и фастфудах как то, что угнетает наш иммунитет (кстати, там есть и здоровая еда, но вам же нужно съесть самый большой гамбургер!), то есть и другое, что его точно угнетает. Есть сладкая коричневая вода с пузырьками, где на ее один литр приходится 220 грамм сахара. Есть ваш образ жизни, когда сквозняк — это самое страшное, что можно себе представить. Когда никакой физической активности. Когда дети сидят, уткнувшись в смартфоны, не гуляют, меряются не достижениями в спорте, а кроссовками и телефонами — у кого круче.

Жить надо по-человечески! Физические нагрузки, улыбаться, водить ребенка в школу, где обращают внимание не только на науку, но и на здоровье. В любую погоду дети должны гулять по четыре часа в день.

Но ситуация такова, что всем хочется не отрывать попу от дивана, ничего не делать, прийти домой, включить очередной дебильный сериал, взять в руки смартфон, погрузиться в инстаграм и сидеть. А ваш ребенок в это время с чипсами сидит перед телевизором. А вы говорите: «Сейчас я ему дам хрену, и у него как повысится иммунитет!» Поэтому идите на свежий воздух. Хреном эту проблему не решишь.

Связь кисломолочных бактерий и иммунитета — это для него хорошо? Это вообще хорошо. И я обеими руками за них. Величайшей проблемой современности является высочайшая чистота. С точки зрения нашей эволюции мы живем в практически стерильных условиях. Иммунная система наших детей не может нормально развиваться, потому что дети после рождения попадают в практически стерильную среду — все моется, кипятится, очень часто стерилизуется. А сейчас с учетом коронавируса — все эти санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение — мы помещаем ребенка в практически стерильную среду. Иммунная система, которая ежедневно должна встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами, недорабатывает, после этого иммунная система начинает бросаться на все, что чуть-чуть похоже на бактерии или на вирусы — и мы имеем чудовищные вспышки аллергических заболеваний, аутоиммунных заболеваний. И когда у нас есть возможность хотя бы с помощью еды дать детям дополнительно какие-то микроорганизмы, которые естественно встретятся с системой иммунитета, но которые не опасны и будут тренировать иммунную систему — это здорово.

Конечно, более надежный способ профилактики проблем с иммунитетом — это не кисломолочные бактерии. Это разнообразное питание, отсутствие стерильности, никогда не кормить детей, если они не хотят есть, а изменять образ жизни, чтобы у них был аппетит. Но в комплексе мероприятий, направленных на стабилизацию иммунной системы, кисломолочные продукты — все это круто, ребята.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов