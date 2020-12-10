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Вакцина и Турция

  • Владислав Иноземцев
  • 10.12.2020, 11:51
Вакцина и Турция
Владислав Иноземцев

Почему Россия так озабочена «продвижением» своего продукта за рубеж?

Сегодняшней новостью дня на многих российских сайтах стало сообщение о том, что Турция отказалась рассматривать возможность закупки российской вакцины «Спутник-V». В течение часа с осуждением такой позиции выступил один из разработчиков вакцины, а чуть позже сами турецкие представители заявили, что их неправильно поняли. Однако само появление данной темы показалось мне, скажем мягко, довольно странным.

Есть два момента.

С одной стороны, и я писал об этом много раз, я не вижу оснований полагать, что российские специалисты, пошедшие, скажем прямо, по довольно бесхитростному пути создания вакцины на основе аденовируса человека (точнее, даже аденовирусных векторов – вирусов, которые не могут самостоятельно размножаться в организме) задавались целью истребить своих сограждан или выпустить пустышку для самоуспокоения россиян. Вакцины на основе аденовируса применяются десятки лет и не имеют долгосрочных рисков для здоровья. Что бы ни говорили про незавершённость испытаний, почти 20 тысяч человек получили вакцину, и серьёзных негативных последствий зафиксировано не было. В США на следующей неделе будет дан «зелёный свет» вакцине от Pfizer, и тот факт, что во время её испытаний 6 человек умерли (не от самой вакцины, а из-за того, что один уж был инфицирован в момент её применения, у одного случился сердечный приступ, а четверо получили плацебо), никого не останавливает. Российская вакцина, как и остальные испытываемые сейчас в мире, формирует достаточно выраженный иммунный ответ – в ряде случае превосходящий даже показатели, наблюдаемые у переболевших ковидом людей, – и это должно быть веским доводом в пользу её применения.

Иначе говоря, сложно уже повторять, что в нынешних условиях вакцинации нет альтернативы – тем более в России, где люди пренебрежительно относятся к любым формам социального дистанцирования и активно заняты ковидодиссидентством.

С другой стороны, удивляет внимание, уделённое проблеме заявлений Турции. Действительно, Россия направила вакцину на сертификацию в ВОЗ, что совершенно правильно: относительно независимая экспертиза ещё никому не мешала. Но в то же время мне не вполне понятно, какое вообще отношение имеет турецкое мнение к обсуждаемому вопросу. Если в России число случаев заражения и смертность находятся на максимумах, если в Петербурге губернатор говорит о возможности тотального локдауна, а промышленность испытывает явные проблемы с поставкой необходимого количества доз препарата – при чем тут турки (украинцы, индийцы, далее по списку)?

Позавчера президент Д.Трамп подписал executive order, требующий приоритетной вакцинации американцев и предполагающий продажи вакцины за рубеж не ранее чем для нужд внутреннего рынка будет поставлено 100 миллионов доз.

Почему мы сейчас так озабочены «продвижением» своего продукта за рубеж? У нас всё так хорошо у самих? Люди перестали умирать? Больницы пусты? Поэтому мне кажется, что сейчас не нужно делать акцент на всякие fake news подобные сегодняшней сенсации, а максимально убеждать людей (убеждать, а не заставлять) не в преимуществах нашей вакцины перед иностранными, а прежде всего в её безопасности и в отсутствии реальной альтернативы массовой вакцинации.

И, конечно, нужно заниматься не столько рассуждениями о плюсах и минусах препарата, а реальным наращиванием его выпуска. Время уходит, и каждый день стоит очень дорого. Как и каждая ковидодиссидентская истерика…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»

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