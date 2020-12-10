Пух! И нет его 4 10.12.2020, 11:59

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Фото: AP

Глава Кремля измельчал, засуетился.

Сразу после серии разоблачительных публикаций о богатой жизни людей, предположительно близких к главе государства, тот вдруг решил показать свое беспокойство о жизни низов, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Скатилось Солнце к нам с горы. Путин обеспокоен ростом цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку … Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на еду…

Надо было, все-таки, держать паузу.

Не хватило выдержки – глава государства замельчил, кинулся отбивать разоблачения показной заботой о народе. Тем самым, выдав себя, совершив психологическую ошибку. Показав, насколько болезненна для правителя демонстрация оторванности от народа правящей группы.

И что? Цены вниз пойдут? Денег прибавится от его предупреждений?

Здесь, пожалуй, помогло бы другое – серьезный разворот экономической политики властей в сторону социальных программ, урезание расходов на армию, ФСБ, МВД, администрацию президента, самого Путина. Реализация программы широкой поддержки граждан и бизнесов в условиях пандемии. Отмена путинских продовольственных санкций, в соответствии с которыми годами давят бульдозерами горы продовольствия, не пуская его к людям, не давая снижать цены.

Такой ответ, возможно, смог бы дать реальный социальный результат.

Но его нет.

Сверху явлено лишь острое сердечное беспокойство. Но его не выпьешь с чаем, не намажешь на хлеб. Оно как пузырь из мыльной пены – красиво переливается на свету. Пух! И нет его.

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