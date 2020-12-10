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Не выдержал даже флаг

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  • Андрей Жвалевский
  • 10.12.2020, 12:09
  • 8,330
Не выдержал даже флаг

У этой «власти» ломается все.

Кратко: знаки с утра; все ломается, даже автозаки; внезапные утренние марши; «Медиазону» блокируют; KYKY по новому адресу, а TUT.BY все-таки сми? Работа белорусского фотографа в топе New York Times; пронзительная обувь; информацию о преступлениях продолжают концентрировать; первая уголовка на белорусских «правоохранителей»; Тихановская продолжает ездить по Европе; внезапные вечерние марши; знаки вечером

Подробности. Как-то вдруг оказалось, что мы протестуем уже четыре месяца. Ощущения странные. С одной стороны — ночь с 9 на 10 августа не забуду никогда. С другой — эпоха прошла.

И — специально для этого дня — утро встретило нас «зеркальными» знаками. Во-первых, на многих водоемах Минска появились бел-красно-белые флаги, нарисованные на льду. Впрочем, это сюрпризом не стало, хмурые коммунальщики уже после вчерашнего прецедента готовились к борьбе с БЧБ-стихией. А вот второй знак оказался и неожиданным, и очень символичным. Главное красно-зеленое знамя страны на площади Государственного флага обнаружилось у подножия флагштока. Горремавтодор тут же рассказал, что все по плану, так и надо (ну да, как и взрывы трансформаторов на АЭС после пуска). Но сразу вспомнились все предыдущие предзнаменования.

Не верю, что флаг сбросил кто-то из партизанов — этот флагшток охраняют круче «Табакерок». Но у этой «власти» ломается все. Сегодня даже символ года сломался на проспекте Дзержинского в Минске. Очень жизнеутверждающее видео: люди в оливковой форме толкают сломанный автозак.

А вот у белорусов все развивается. С утра прошло несколько внезапных маршей. Децентрализация и партизанщина достигла такой степени, что жителям Зеленого Луга ничего не стоит вдруг провести демонстрацию в четыре утра. Или студентам БГУ неожиданно пройти стремительной колонной по улице.

Поскольку горизонтальные структуры протеста «властям» не по зубам, они херачат по тому, до чего дотягиваются. С сомнительным успехом. Заблокировали «Медиазону» — ну так сегодня у любого белоруса на телефоне три VPN. Отжали доменное имя у моего любимого таблоида KYKY — так он поменял адрес на kyky.media (а в телеграме его вообще фиг достанешь). Словом, единственный результат всех этих «блокировок» состоит в росте компьютерной грамотности населения Беларуси.

Смешно вышло с TUT.BY. Недавно Верховный суд окончательно лишил наш суперпортал статуса сми. Но на сайте самого Верховного суда новости с «тутбая» публикуют в разделе… «Мониторинг СМИ». Ну, то есть они сами прекрасно понимают, что народу все эти «статусы» и «госрегистрации» до одного места.

Наших настоящих журналистов признают и коллеги за рубежом. Фото белорусского фотографа Евгения Ерчака вошло в ежегодный список «2020-й в картинках» издания The New York Times. Это действительно пронзительная фотография. Некоторые российские друзья уверяли меня, что «это постановочный кадр, так в жизни не бывает». Увы, еще и не так бывает…

Новое пронзительное фото сняли жители минского Тракторного поселка. Но тут действительно была постановка. Белорусы воспроизвели мемориал жертвам Холокоста, установленный в 2005 в Будапеште — Туфли на набережной Дуная. «Евреев привозили на грузовиках, приказывали снять обувь и расстреливали на берегу реки, для экономии пуль связывая им руки и ноги и стреляя только в первого, – падая, он тянул за собой остальных». У нас массовых расстрелов пока нет. Только одиночные убийства и массовые избиения.

Но преступлений так много, что для их учета приходится создавать специальные платформы. И они стали объединятся. Сейчас сотрудничают проекты «23.34» (преследование по печально известной статье АК), медиапроект «Август2020» и «Единая книга регистрации преступлений». Две первых платформы, по их словам, задокументировали показания 4200 потерпевших, получены доказательства преступлений более 200 силовиков.

Первое уголовное дело против сотрудников «правоохранительных органов» Беларуси недавно анонсировала, а сегодня и завела Генпрокуратура Литвы. Она начала досудебное расследование по факту насилия в отношении Максима Хорошина. Прокуратура Беларуси тут же стала вопить о «вмешательстве во внутренние дела», но с юридической точки зрения все чисто — дела такого рода можно возбуждать в любой стране. Это принцип универсальной юрисдикции, который

зафиксирован и в белорусском Уголовном кодексе, а именно в статье 6. «Кодекс применяется независимо от уголовного права места совершения деяния и гражданства, в отношении геноцида, преступлений против безопасности человечества, военных преступлений и ряда других».

И это уголовное дело, и санкции ЕС с МОК, и международное давление — все это заслуга, в том числе, Светланы Тихановской и ее самоотверженного штаба. И она продолжает: провела видеоконференцию с министром по европейским делам Ирландии Томасом Бирном, и он пригласил ее посетить Ирландию. В ближайший понедельник Светлана встречается с Президентом Германии Штайнмайером.

Новый посол Франции, который приехал в Минск, сразу подчеркнул, что приехать он приехал, но результатов наших «выборов» Франция не признает. С подобным настроением Госдеп США собирается отправить в Минск своего посла: «Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает».

А народ пока помогает себе сам. Вечером акции солидарности тоже были внезапными. И посвящены они были не только четырем месяцам протеста. В Смиловичах отметили день рождения великого поэта Максима Богдановича. И читали его «Пагоню»: «Ўсё лятуць i лятуць тыя конi, // Срэбнай збруяй далёка грымяць… //Старадаўняй Лiтоўскай Пагонi // Не разбiць, не спынiць, не стрымаць». Сегодня еще и Международный день памяти жертв геноцида. «Вольны хор» пришел в мемориал Холокоста «Яма» и спел молитву «Магутны Божа».

Ну и много где традиционно бел-красно-бело гуляли. Не только в районах Минска, но и в Жодино, Боровлянах, Полоцке, Заславле, Дзержинске…

А я в это время брел по боевой улице Притыцкого и вспоминал, как было ужасно в первые дни. Но и духоподъемно — я не представлял до августа, с какими людьми живу в одной стране. Вспоминал, как Притыцкого непрерывно гудела и шумела. «А теперь, — думал я, — как-то притихли».

Спустился в подземный переход — и парень с гитарой запел «Перемен».

Поднялся наверх — и увидел в витрине белую елочку, обрамленную большими красными шарами.

Стал всматриваться в людей — и заметил девушку с ярким красным значком на лацкане пальто.

Значок был с «Пагоней».

Хрен вам! Не разбiць, не спынiць, не стрымаць!

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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