Больным COVID-19 не рекомендуют есть оливье и селедку под шубой на Новый год 7 10.12.2020, 12:19

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Алкоголь тоже нужно исключить.

Специалисты рекомендуют больным COVID-19 отказаться от употребления тяжелой пищи во время празднования Нового года. «При коронавирусе организм испытывает повышенную нагрузку. В этот момент все органы начинают работать с большой нагрузкой», — передает слова врача-диетолога Елены Соломатиной «Вечерняя Москва».

К «запрещенным» блюдам отнесли жареное мясо, шашлыки, тяжелые салаты, такие как оливье и селедка под шубой (опасны тем, что содержат много ингредиентов и соли, которая обезвоживает организм). Кроме того, стоит отказаться от икры, риски представляют продукты с высоким содержанием сахара: газировки, соки и так далее.

«Печень начинает мощно выводить токсины. Нельзя нагружать желудочно-кишечный тракт, почки — организму и так тяжело. Тяжелая еда может стать соломинкой, которая сломала хребет верблюду», — говорит эксперт.

По словам Елены Соломатиной, стоит отдавать предпочтение легким салатам из нескольких ингредиентов, десертам на твороге, муссам и желе.

Алкоголь нужно исключить.

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