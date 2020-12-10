В Баку проходит парад в честь победы в Карабахе с участием Эрдогана 10.12.2020, 12:45

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Фото: ТАСС

В Ереване на митинге начались стычки с полицией.

В Баку на площади Свободы 10 декабря проходит военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Ровно месяц назад – 10 ноября – начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в регионе, сообщает currenttime.tv.

Как ранее сообщили в Минобороны Азербайджана, в параде примут участие более 3 тысяч военнослужащих и будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. На площади появится также захваченная во время боевых действий трофейная техника, отметили в ведомстве.

На параде присутствует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 декабря учредил новый праздник – День победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября (от празднования 10 ноября отказались, поскольку дата совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка).

Тем временем в Ереване у здания правительства Армении, где демонстранты проводят акцию протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начались стычки с полицией. Как сообщает «Интерфакс», демонстранты перекрыли автодороги, после чего полицейские попытались оттеснить их с проезжей части. Есть задержанные.

Ранее в четверг демонстранты забросали яйцами кортеж премьера, въезжавший на территорию правительства перед его заседанием.

Политические позиции Пашиняна резко ослабли после того, как в ночь на 10 ноября он подписал совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. С момента подписания соглашения в Ереване не прекращаются протесты с требованием отставки премьера.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября 2020 года. За полтора месяца Азербайджан сумел отвоевать несколько районов Карабаха и взять город Шушу (на армянском Шуши), древнюю столицу Карабаха.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской Республики». За период вооруженного конфликта 1988-1994 года в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что «НКР» должна быть независимой.

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