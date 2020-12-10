«Это как плотно накрыть кастрюлю, которая кипит»7
- 10.12.2020, 12:53
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Что белорусы пишут в соцсетях о закрытии границ.
В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальная причина – для предотвращения распространения COVID–19.
Закрытие наземной границы на выезд активно обсуждают белорусские пользователи социальных сетей.
Я знаю точна невазможнае вазможна! pic.twitter.com/2e53Cs9KjV— Чай з варэннем (@belteanews) December 9, 2020
Через 10 дней белорусам запретят выезжать из страны. Можно будет только улететь pic.twitter.com/y749W0Trbd— Одиозный макроблогер (@darriuss_r) December 9, 2020
December 9, 2020
https://t.co/rYuURjLYN8 pic.twitter.com/V2UNJiOsY0— Ха-ха, я тут жыву! (@hahaby_tw) December 10, 2020
Что общего у беларуса и интроверта на свидании?— Миша Ильин (@m_for_mixacb) December 10, 2020
После 20 декабря оба не смогут перейти границу.