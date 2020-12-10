«Это как плотно накрыть кастрюлю, которая кипит» 7 10.12.2020, 12:53

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Что белорусы пишут в соцсетях о закрытии границ.

В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальная причина – для предотвращения распространения COVID–19.

Закрытие наземной границы на выезд активно обсуждают белорусские пользователи социальных сетей.

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