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«Это как плотно накрыть кастрюлю, которая кипит»

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  • 10.12.2020, 12:53
  • 5,801
«Это как плотно накрыть кастрюлю, которая кипит»

Что белорусы пишут в соцсетях о закрытии границ.

В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальная причина – для предотвращения распространения COVID–19.

Закрытие наземной границы на выезд активно обсуждают белорусские пользователи социальных сетей.

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