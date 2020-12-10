Хлопотное дельце: лукашистов выгоняют на тонкий лед по всей Беларуси

Хлопотное дельце: лукашистов выгоняют на тонкий лед по всей Беларуси3
- 10.12.2020, 13:12
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Успешная тактика демонстрации национального флага распространяется по стране.
Вслед за Минском новую партизанскую тактику — размещать национальный флаг подо льдом — начали использовать по всей Беларуси.
Сегодня утром были озадачены выходом на тонкий лед прислужники Таракана из Гомеля, Барановичей и других городов страны.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал еще одну подборку акции с флагом подо льдом с разных уголков Беларуси.