Союзники или братья по несчастью? 1 Виталий Портников

10.12.2020, 13:35

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Виталий Портников

Кто поддерживает Россию в ООН.

Несколько дней назад российское представительство в ООН попыталось устроить в Совете Безопасности «презентацию» марионеточных властей оккупированных районов Донбасса. Сделано это было под прикрытием «свободного формата», который позволяет приглашать для участия в дискуссиях в буквальном смысле кого угодно, — пишет украинский публицист Виталий Портников для «Крым.Реалии».

Но западные страны и Украина прекрасно поняли, что это — не кто угодно. Что главная идея Москвы — любым путем легитимизировать «народные республики», доказать, что тамошнее руководство — это не марионетки, назначенные на свои «должности» кураторами из российских спецслужб, а представители «народа Донбасса».

Собственно, эти свои попытки Москва не оставляет с 2014 года, когда впервые возник тезис о необходимости прямых переговоров украинского руководства с властями «народных республик» и о посреднической роли России. Просто сейчас эти попытки были перенесены на уровень Совета Безопасности ООН.

Делегации западных стран и Украины не участвовали в этой странной дискуссии, а американское представительство при ООН от имени других делегаций даже выпустило специальное заявление, в котором действия Москвы были охарактеризованы как попытка уйти от ответственности за развязывание конфликта в Украине. Тем не менее, российское представительство в ООН пыталось сделать хорошую мину при плохой игре, обвиняло западные страны в желании «стать на сторону» Украины и щеголяло количество стран — в основном бывших советских республик и развивающихся государств, которые пришли послушать представителей «народных республик».

Но настоящим тестом на «успех» российской пропаганды стала не эта встреча в Совбезе, которая никого ни к чему не обязывает, а последовавшее через несколько дней голосование на Генеральной ассамблее ООН по резолюции по милитаризации другой оккупированной Россией территории — Крыма. И тут оказалось, что на встречу в Совбезе можно собирать любое количество участников, а когда дело доходит до голосования…

А когда дело доходит до голосования, то Россию готовы поддержать аж целых 16 государств. Из этих 16 государств трое — члены Евразийского экономического союза. Только трое, замечу. Других бывших советских республик в этом списке нет — в том числе и таких традиционных союзников России, как Казахстан или Таджикистан. Из остальных 13 стран только два государства — Сербия и Мьянма — могут быть с оговорками отнесены к демократическим. А то, что Россию поддерживают Никарагуа, Венесуэла или Северная Корея с Зимбабве — вполне предсказуемо, было бы даже обидно, если бы эти режимы поддерживали нас.

Так что это на самом деле даже не союзники. Думаю, это братья по несчастью народов, ставших добычей жестоких авторитарных правителей — от Путина и Лукашенко до Мадуро и Ким Чен Ына.

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