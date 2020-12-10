Что важно знать о вакцинации от COVID-19? Трейси Хассел

10.12.2020, 13:40

фото: Reuters

Даже если вы уже вылечились от коронавируса, вакцинация все равно может принести пользу.

Для того, чтобы когда-нибудь вернуться к некоторому подобию нормальной жизни, населению мира нужно стать невосприимчивым к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19. Но при производстве такого количества различных вакцин, несомненно, возникнут вопросы, например, могу ли я получить вакцину, если участвовал в пробном тестировании других версий? А что, если у меня уже был COVID-19 — нужна ли тогда вакцина?

На эти вопросы можно ответить, имея базовые познания в иммунологии. Все вакцины против COVID-19 пытаются вызвать иммунный ответ на белки, которые необходимы вирусу для проникновения в наши клетки. Будь то использование безвредного вируса, несущего белок, который имитирует SARS-CoV-2, но не реплицируется, или использование генетического кода для этих белков (РНК-мессенджер), результат один. Белок, критически важный для остановки SARS-CoV-2, отображается, распознается иммунной системой, и организм вырабатывает антитела и Т-клетки, которые затем готовы остановить инфекцию в будущем.

Можно ли получить вторую дозу иной вакцины?

Ревакцинация повышает качество иммунного ответа и служит напоминанием о вирусе. Не имеет значения, отличается ли вакцина, используемая для выработки иммунитета, от вакцины, используемой для его активизации, при условии, что обе они содержат важнейший вирусный белок.

Ревакцинация — обычное дело, и временной интервал между дозами варьируется. Например, ревакцинация от столбняка рекомендуется каждые десять лет, тогда как вакцины от гепатита А или кори — требуют всего одной дозы, ревакцинация для них не требуется.

Только изучив иммунный ответ у вакцинированных людей, мы сможем сказать, нужны ли и когда дальнейшие ревакцинации. Это будет определяться путем измерения специфических антител к SARS-CoV-2 и ответов Т-клеток в образце крови. Вполне возможно, что некоторым группам, например, пожилым людям, может потребоваться другая стратегия, но чтобы понять это — нужно время.

Что делать, если я уже принимал участие в испытании вакцины?

Если вы принимали участие в испытании вакцины против COVID-19, это могло бы дать вам фору в случае, если проводится повторная вакцинация, то есть вы могли бы быстрее достичь необходимого порога иммунитета. С другой стороны, ваша тестовая вакцинация могла быть настолько эффективной, что в повторной нет необходимости.

Разработчикам вакцины важно следить за вакцинированными, чтобы увидеть, как отреагировала их иммунная система, и сформировала ли вакцина у них иммунитет. Это наблюдение должно проводиться в течение длительного периода и охватывать разные слои населения: молодых, старых, разные этнические группы, а также пациентов, принимающих препараты, ослабляющие иммунную систему (например, химиотерапию).

Что делать, если у меня уже был COVID-19?

Даже если вы вылечились от COVID-19, вакцинация все равно может принести пользу. Есть свидетельства того, что у госпитализированных пациентов заболевание было настолько сильным, что истощило иммунный ответ, и поэтому иммунная память на вирус не сформировалась должным образом. Кроме того, если у вас была очень легкая форма, ваша иммунная система, возможно, еще не достигла точки установления иммунной памяти. Таким образом, вакцинация может принести пользу, независимо от того, тяжело или легко вы перенесли COVID-19.

Хотя вакцинация — это выбор, не забывайте, что вакцины существуют уже давно и спасли больше жизней, чем любой другой вид препаратов. Риск заражения COVID-19 и его ужасные и часто долгосрочные побочные эффекты перевешивают любой теоретический риск вакцины.

Трейси Хассел, «Новое время»

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