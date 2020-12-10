Сразу пять кандидатов из Беларуси номинированы на премию Ежи Гедройца 1 10.12.2020, 14:01

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Ежи Гедройц

Среди номинантов на премию польской газеты «Rzeczpospolitа» — главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

В этом году в двадцатый раз будет вручаться награда «Rzeczpospolitej» имени Ежи Гедройца. Она присуждается «за деятельность, соответствующую государственным интересам Польши, которыми является взаимопонимание с народами Центральной и Восточной Европы».

Премия патронируется президентом Польши.

Как сообщает издание, в этом году жюри выдвинуло сразу 15 кандидатов. Отметим, что сразу пять кандидатов — из Беларуси.

- белорусская журналистка, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина;

- украинский поэт, переводчик, литературный критик Николай Рябчук;

- польский издатель, историк, деятель демократической оппозиции во времена ПНР Анджей Пецяк;

- польский политолог, директор Института социальных коммуникаций и медийных наук факультета политологии и журналистики Люблинского университета Марии Кюри-Склодовской Ивона Хофман;

- белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич;

- директор «Фонда музея и фестиваля Бруно Шульца» в Дрогобыче (Украина) Вера Менек;

- польский историк, заместитель директора Музея литературы, Петр Клочовский;

- деятели антикоммунистического подполья в Польше Генрих Вуец (посмертно) и Людвика Вуец;

- польский историк, профессор Академии искусств Мария Каламайская-Саид;

- белорусский поэт и переводчик Андрей Хаданович;

- экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская;

- директор института польского наследия за рубежом (Polonica) Дорота Янушевская-Якубяк;

- одна из лидеров польской диаспоры в Беларуси, глава Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис;

- бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Ежи Гедройц — уроженец Минска, польский публицист, политик, мемуарист, основатель и главный редактор польскоязычного журнала Kultura, а также соучредитель издательства Instytut Literacki. Выступал за тесный союз между народами Беларуси, Польши, Литвы и Украины.

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