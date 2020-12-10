«Терпение лопается»: рабочие «Роснефти» объявили забастовку из-за невыплаты зарплат 5 10.12.2020, 14:19

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Ранее бастовать начали работники «Газпромома».

Вслед за «Газпромом», рабочие которого устроили бунт на стройке трубопровода «Сила Сибири», проблемы с вахтовиками возникли у «Роснефти».

Рабочие Тагульского месторождения компании в Красноярском крае объявили забастовку из-за задержки зарплаты за сентябрь-ноябрь, сообщает Tayga.info cо ссылкой на заявление, опубликованное в соцсети «ВКонтакте».

Несколько десятков монтажников, сварщиков и стропальщиков отказались выходить на работу до 16 декабря, жалуясь на отсутствие выплат со стороны работодателя.

Обращение, которое поддержали не менее 44 вахтовиков, адресовано начальнику участка - ООО «ГЭМ», крупному подрядчику «Роснефти» из Санкт-Петербурга.

«Терпение когда-то лопается, - говорит один из участников акции. - У меня трое детей, у меня двое внуков, у меня жена одна работает. Я помогаю. Вы моих детей не кормите, вы моих внуков не кормите, вы мою супругу не содержите. У меня кредиты, ежемесячная квартплата, у меня дети в школу ходят - их надо обуть, одеть и все остальное. Я ни один, нас тут сотни».

Участники забастовки жалуются, что не могут погасить кредиты - у них всё больше и больше долгов. «У меня умер папа, у меня даже не на что было его похоронить», - говорит из рабочих.

По словам вахтовиков, на месторождении есть случаи, когда с людьми не рассчитались за 2016 год.

Представитель работодателя, с которым они разговаривали по телефону, утверждал, что с долгами будет разбираться «в частном порядке» и спрашивал одного из недовольных: «Вы зачем себя так ведете».

Оператор Тагульского месторождения - «Ванкорнефть» - дочерняя структура «Роснефти».

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