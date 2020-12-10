Два сценария развития ситуации после закрытия белорусской границы 1 10.12.2020, 14:33

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Оба варианта демонстрируют, что ситуацию власть не контролирует.

Закрытие границ в зависимой от экспорта транзитной стране, не имеющей ископаемых ресурсов, которые обеспечивают ренту, значит угробить свою собственную экономику.

Северная Корея, Восточная Германия, Сталинская Россия - все эти параллели чисто внешние, и не соотносятся с существующим положением дел в начале 21-го века. Приказать закрыть границы может лишь человек полностью утративший связь с реальностью, пишет эксперт Александр Адамянц.

Решение это принято под воздействием эмоций, а не на основе рационального расчета. Это лишь свидетельствует о качестве управления, об уровне мышления и восприятия тех, кто такие решения принимает.

На взгляд Александра Адамянца, существует два сценария развития ситуации: либо власти одумаются и отменят данное решение, либо оно ускорит политический и экономический кризис.

И тот, и другой вариант демонстрируют, что ситуацию руководство страны не контролирует, не понимает, как с ней справится, в его арсенале есть лишь один метод решения всех проблем - силовой. Но сила - последнее, что может вывести из кризиса. Разрушить все вокруг - да, вырулить - нет.

"Аналитики ломают голову на комбинациями с ВБС, "реформой" конституции, пытаясь просчитать новую конфигурация власти. Но все это слишком сложно для армейско-кагэбэшного ума. Все закончится либо описанным выше сценарием один или сценарием два", - пишет Александр Адамянц.

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