«Единственным безопасным местом для Луки стал Ростов»
- 10.12.2020, 14:54
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Судьба диктатора уже предрешена.
Украинское издание uanewsmedia.ne опубликовало статью о нынешнем положении белорусского узурпатора в свете его отношений с Кремлем и растущего недовольства белорусов.
Лукашенко, по мнению издания, «уже растерял все пути назад». Именно ослабленный затравленный диктатор Кремлю выгоден больше, чем кто-либо другой.
Лукашенко пока остался в кресле, но теперь это кресло со сломанными ножками и на много этажей ниже кабинета Путина.
Еще весной 2020 года Лукашенко мог договаривался с Западом, а уже в конце лета – единственным безопасным местом для Луки стал Ростов (вспомним судьбу Януковича), да и то, только в случае выполнения требований Кремля.
«Судьба Лукашенко уже предрешена», — резюмирует издание.