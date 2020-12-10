«Запрет на выезд граждан — это совершенно бездумное исполнение задачи» 12 10.12.2020, 15:40

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Фото: tut.by

Воздушный путь не перекрыт, разве в самолеты коронавирус не проникает?

Аналитик Виктория Василевич прокомментировала закрытие белорусскими властями наземной границы с 21 декабря.

— Привязка закрытия границ к ковиду — совершенно абсурдное решение, которое принято с огромным опазданием, совершенно невовремя, — говорит в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» эксперт Аналитического центра «Стратегия». — Странно, что воздушный путь не перекрыт, разве в самолеты коронавирус не проникает?

Ковид — это просто последний меч, который, наконец, взяли в руки и, как обычно, начали махать, не разбирая, в кого попадет, и не думая о последствиях. Сейчас это просто реакция обиженного хулигана в песочнице.

Собеседница не исключает, что данное действие властей — не последнее в арсенале абсурдных решений:

— Очевидно, что запрет на выезд граждан — это совершенно бездумное исполнение задачи, которую поставил Лукашенко, чтобы прекратить отток людей.

За ним могут последовать и другие действия, задачей которых будет обязать всех работать. Я так понимаю, что на улицах в рабочее время с 9 до 18 с понедельника по пятницу могут появиться патрули, которые ко всем, кто не пилит деревья и не раскалывает лед, будут приставать с вопросом: «А чего это вы тут делаете?

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