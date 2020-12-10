Майя Санду официально стала новым президентом Молдовы 2 10.12.2020, 15:40

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Майя Санду

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Конституционный суд страны утвердил итоги выборов.

Конституционный суд (КС) Молдовы утвердил итоги выборов президента страны, на которых победила Майя Санду. Об этом сообщила по итогам заседания в четверг председатель КС Домника Маноле, сообщает «ТАСС».

«Утверждаются результаты выборов президента Республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом Республики Молдова. Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия», - объявила Маноле.

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