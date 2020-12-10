Фото: ТАСС

Белорусы говорят диктатору максимально просто: пошел вон.

"Саша, как же ты нас достал! Твои усы так наскучили нам за 26 лет, что главное желание ко Вселенной на Новый год - чтобы ты исчез из нашей жизни навсегда и остался лишь строками в учебниках истории, и на мемориалах памяти жертв "лукашизма", - пишет читатель телеграм-канал "Баста!". - Мы осудим тебя вместе с коммунизмом, который ты пытаешься сохранять.

Саша, коммунизм для 21-го века также безнадежно устарел, как и ты (и товарищ Володя, кстати, тоже).

Нет мочи смотреть на твои потуги по псевдореформам, организованные тобой карикатуры на диалог с народом. Саша, ты уволен! У-ВО-ЛЕН!

Наш народ теперь сам будет решать, как ему жить! Пропади с нашей земли, или 'папрасцей, як ты любиш', - пайшоў вон!"

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