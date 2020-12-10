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Рабочий «Нафтана»: Не намерен терпеть беспредел в нашей стране и на предприятии

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  • 10.12.2020, 16:07
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Рабочий «Нафтана»: Не намерен терпеть беспредел в нашей стране и на предприятии

Работник завода и спортсмен присоединился к стачке.

Работник ОАО «Нафтан» и действующий спортсмен, член сборной предприятия по многоборью, гиревому спорту и легкой атлетике Лапунов Сергей Николаевич, заявил о своем присоединении к общенациональной стачке.

Его стаж работы на предприятии 20 лет. Должность — оператор технологических установок, установка «Юникрекинг», сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Не намерен терпеть тот беспредел который, твориться в нашей стране и на предприятии», — заявил рабочий.

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