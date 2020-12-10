Старшему сыну главы Витебска дали 10 суток за «шествие и лозунги» 3 10.12.2020, 16:31

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Вадимир Зарянкин. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Владимир Зарянкин не скрывает, что выступает за перемены.

Суд в Старых Дорогах рассмотрел административное дело по ставшей в последнее время знаменитой статье 23.34 (Участие в несанкционированном мероприятии), которое милиция завела в отношении Вадимира Зарянкина, старшего сына мэра Витебска. Парню назначили 10 суток административного ареста. Напомним, его задержали еще 12 октября возле магазина «Рига», пишет tut.by.

У мэра Витебска Вадима Зарянкина два сына: 32-летний Вадимир и 28-летний Филипп. Братья живут в Минске, окончили столичные вузы, обзавелись семьями. Парни не скрывают, что выступают за перемены в стране, несмотря на то, что их отец — высокопоставленный чиновник. Еще в сентябре суд наказал Филиппа, младшего сына, административным арестом за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко. Парень утверждает, что в акции не участвовал, а шел домой с работы.

Вадимир Зарянкин. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

А 12 октября силовики задержали старшего из братьев — Вадимира. Возле магазина «Рига», куда Вадимир приехал за покупками, его вытащили прямо из-за руля автомобиля, доставили в РУВД, а потом в Жодино.

Почти через двое суток там же прошел суд под председательством судьи из Старых Дорог. На заседание не вызвали адвоката Зарянкина, парень подавал об этом ходатайство, поэтому судья перенесла рассмотрение дела. Вадимира отпустили с обязательством о явке.

Следующее заседание должно было пройти в конце октября в суде Старых Дорог. Однако оно снова не состоялось. Судья запросила сведения о свидетеле — сотруднике РУВД Советского района Минска под вымышленным именем, а после того как получила ответ, что такой сотрудник в РУВД не работает, вернула материал на доработку с записью: «Поскольку применение мер безопасности к свидетелю не предусмотрено ПИКоАП Республики Беларусь, указанные обстоятельства препятствуют рассмотрению дела в судебном заседании».

Слушание перенесли на 7 декабря — за пять дней до истечения срока наложения. На этот раз дело рассматривала председатель суда.

— На заседание я приехал с адвокатом и двумя свидетелями. Глядя на то, как в последнее время проходят наши суды, я был готов к любому исходу дела. Но все же немного надеялся доказать, что не «принимал участия в шествии», как это было указано в протоколе, — рассказал журналистам Вадимир Зарянкин.

Свидетель со стороны милиции выступал по Skype, по-прежнему давал показания под вымышленной фамилией — Громов. Он назвался участковым милиционером Советского РУВД. Его данные проверяла судья, на это время она попросила выйти из кабинета Зарянкина и его адвоката.

Адвокат Зарянкина акцентировал внимание на том, что в Беларуси законом установлен особый порядок изменения персональных данных для работников правоохранительных органов, который не предусматривает изменение данных о личности рапортом милиционера, как это произошло в деле Зарянкина. Однако суд проигнорировал это и посчитал свидетеля и его показания допустимыми и достоверными.

— Милиционер уверял, что лично видел меня в 20.30 с расстояния не более 15 метров. Мол, я был на шествии с другими людьми, «обозначенными характерной символикой». Он посмотрел на мое лицо и сказал, что хорошо меня помнит. Только вот забыл, где находился в это время сам, хотя бы примерно.

В защиту Вадимира выступили свидетели, были просмотрены 12 видео с камер наружного наблюдения ТЦ «Рига», а также размещенных в доме Зарянкина, на которых было видно, что парень, в 22.00 выходил из собственного дома, а в 22.30 находился у входа в ТЦ "Рига". При этом никакого шествия и «обозначенных характерной символикой» людей вокруг не было.

— Мои сведения указывали на несоответствия в протоколе: начиная от времени задержания и заканчивая тем, что после 22.00, когда я был на Сурганова, протестных акций там не было.

Заседание шло около двух часов. В итоге судья объявила, что снова переносит заседание: в деле не хватает выписки об административных нарушениях Зарянкина.

Вчера, 9 декабря, заседание продолжилось. На нем зачитали данные о нескольких нарушениях Вадимира за превышение скорости. А потом, даже не удаляясь в совещательную комнату, судья огласила наказание: 10 суток административного ареста. Из этого срока нужно вычесть почти двое суток, которые парень отсидел в жодинской тюрьме.

— Надежда, что меня оправдают, была не очень велика, но имея такую доказательную базу в свою защиту, на арест я не рассчитывал. Тем более что почти всем, кого в Жодино судили одновременно со мной по идентичным протоколам, давали штраф 5−10 БВ. Получается, что одно слово свидетеля-инкогнито перечеркнуло все мои доказательства.

У Зарянкина есть пять дней на подачу жалобы на решение по делу суда Старых Дорог в Минский областной суд. Парень намерен воспользоваться этим правом. Тем не менее Вадимир сейчас будет носить с собой «тревожный чемоданчик», так как не исключает вероятности того, что еще до пересмотра дела его могут задержать и поместить в камеру для отбытия ареста.

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