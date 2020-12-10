СМИ: Украина может заблокировать спутниковую связь оккупантов в Крыму 2 10.12.2020, 16:41

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Россию крайне озаботил предстоящий ремонт на украинском засекреченном военном объекте.

Служба внешней разведки Украины провела тендер на капремонт строения специального назначения «Сириус», который находится на территории секретного объекта «Овидиополь-2» у села Аккаржа в Овидиопольском районе Одесской области, пишет издание «Думская».

Перечень работ, которые необходимо провести в «Сириусе», в тендере не указан — все скрыто под общей формулировкой «капитальный ремонт».

Закончить объект следует до 21 декабря будущего года.

Заказ на 4 млн 492 тыс. грн получила киевская фирма «Промін Буд Сервіс», которая была основана в 2016 году. Основной профиль деятельности фирмы – ремонты и стройки в Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Объект «Овидиополь-2» — самый засекреченный космический объект региона, который включает в себя несколько «тарелок» внушительного диаметра и огромную фазированную антенную решетку.

До 1991-го года этот комплекс входил в систему 16-го управления КГБ СССР, отвечавшего за электронную разведку и радиоперехват. Ловил, в том числе, данные, которые транслировали вражеские спутники. Сейчас «Овидиополь-2» занимается тем же самым, но в интересах служб внешней разведки и безопасности Украины.

Россию крайне озаботил предстоящий ремонт на засекреченном военном объекте. В Москве опасаются, что Украина может заблокировать спутниковую связь во временно оккупированном РФ Крыму.

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