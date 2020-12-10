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Закрытие границ только отяготит приговор Лукашенко на трибунале

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  • Дмитрий Болкунец
  • 10.12.2020, 16:59
  • 6,920
Закрытие границ только отяготит приговор Лукашенко на трибунале

«Окна» на границе могут остаться.

Первое на что рассчитывает это взять всех под колпак т.е закрыть всех в клетке и начать массовый отлов несогласных.

С учетом, что среди силовиков достаточно нелояльных режиму, то думаю, что «окна» на границе будут.

Второе это максимально нивелировать освещение подавления акций и расправ над инакомыслящими.

Хотя ошибается лукавый, что сейчас не 90-е и «перегонять» видео или везти кассету в Брюссель - не надо. Есть стримы, есть файлообменники и прочее.

Поэтому, прижать всех и не «спалиться» не получится. Наоборот, все это, скорее всего, отяготит приговор на трибунале.

Третье. Власти желают остановить отток IT специалистов, но самое интересное, что профессионалы могут определённый период работать на удаленке.

Думаю, правда, могут быть проблемы с переводом средств в страну.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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